Robert Muñoz Farfán, mejor conocido por su nombre artístico 'Clavito', sorprendió al revelar que desea colaborar musicalmente con Christian Cueva, quien recientemente lanzó la canción 'El perro del hortelano' junto a su actual pareja, Pamela Franco.

Según el líder de Clavito y su chela, no ve con malos ojos que el futbolista incursione en la música como cantante, ya que ha demostrado ser un apasionado del género y disfrutarlo intensamente. Como se recuerda, algunos sectores han cuestionado esta faceta del popular 'Aladino', sobre todo porque su carrera como futbolista atraviesa un declive.

'Clavito' desea colaborar con Christian Cueva

En declaraciones para Trome, el líder de Clavito y su chela afirmó: "Creo que el mundo de la música es para disfrutar y compartirlo. Él (Cueva) siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo incursionar. Le deseo muchos éxitos en lo que haga".

Al ser consultado sobre la posibilidad de grabar un tema musical junto a Christian Cueva, aseguró que le encantaría, "porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un 'feat' con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar", indicó, consciente de que toda canción en la que participe el popular 'Aladino' suele acaparar titulares.

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan videoclip de su nueva canción

Christian Cueva y Pamela Franco generaron comentarios en redes sociales tras lanzar el videoclip de su nueva canción 'El perro del hortelano'. Miles de usuarios los felicitaron por la pieza musical y aseguraron que podría convertirse en el próximo hit del verano 2026.

Lo que más llamó la atención fue una escena en la que el futbolista le yapea S/280 a la cantante chimbotana. En el canal de YouTube de Pamela Franco, los comentarios no se hicieron esperar: “Ese Christian es todo un show”, “Hasta el yape salió en el video”, “Temón”, “El yape”, “Qué hermoso”, “Amé el yape”, “Para que hablen los dignos” y “Lo que hace el amor”.