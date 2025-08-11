Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

El director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Ica, Héctor Martín Paredes Chávez, confirmó el robo de dos tablets utilizadas por el personal empadronador durante el inicio de los Censos Nacionales 2025. Según indicó, las autoridades ya investigan el caso para dar con los responsables.

A pesar de este incidente, Paredes Chávez aseguró que el proceso censal continuará con normalidad, sin comprometer la calidad de los datos recogidos. Además, destacó que se implementaron medidas de seguridad adicionales para resguardar los equipos tecnológicos utilizados en la labor de campo.

Pese al robo, el censo se realiza de manera regular. Foto: Archivo GLR





¿Qué ocurre con la información si se roban una tablet?

En caso de robo o extravío de las tablets utilizadas para el Censo, el INEI aseguró que los dispositivos cuentan con sistemas de seguridad que impiden el acceso a la información. Además, se bloquean de forma remota para evitar que los datos recopilados puedan ser utilizados por terceros.

Inicio de los Censos Nacionales 2025 en Ica

El funcionario resaltó la activa participación del personal empadronador y la incorporación de herramientas digitales en la recolección de datos. “La tecnología es un elemento clave para agilizar y garantizar la precisión de la información”, señaló.

Llamado a la colaboración ciudadana

El representante del instituto en Ica exhortó a los habitantes de la región a recibir al personal debidamente acreditado y proporcionar datos veraces. Recordó que la información será esencial para el diseño de políticas públicas y planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local.