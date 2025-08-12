HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Censos 2025 en Perú: esta es la información que no debes responder si un censista te pregunta, según el INEI

El INEI advierte sobre suplantación de censistas por ciudadanos malintencionados para obtener información sensible. También señala cómo identificar correctamente a un censista para evitar fraudes.

Estas son las preguntas que no debes responder en el Censo 2025, según el INEI
Estas son las preguntas que no debes responder en el Censo 2025, según el INEI | Foto: Composición LR/ Andina

Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha compartido medidas de seguridad para proteger tanto a los ciudadanos como a los censistas, en el contexto de que la institución ha venido advirtiendo la suplantación de censistas por parte de personas inescrupulosas que intenta obtener información privada con la cual pueden cometer fraudes o robos.

Estas son las medidas de seguridad que ha compartido el jefe de la institución para los Censos Nacionales 2025 en Perú:

  • Los empadronadores tienen prohibido ingresar a las viviendas.
  • Los censistas deben realizar su labor desde la puerta del hogar.
  • Está prohibido que los empadronadores soliciten huellas digitales, fotografías, datos bancarios, claves personales, información sobre su situación migratoria (como la frecuencia y fechas de viaje) ni el Registro único Tributario (RUT).

El INEI recalca que esta información es confidencial y no debe ser solicitada durante el censo. Además, aclara que no es necesario presentar el DNI o pasaporte a los encuestadores. Instan a los ciudadanos a no responder preguntas fuera de la encuesta y a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades. "Los censistas oficiales llevan uniforme y un código QR para verificar su identidad", se lee en un comunicado compartido por INEI en la red social X.

¿Cuáles son las preguntas y secciones del Censo 2025 que responderán los peruanos?

Como parte de los censos 2025, XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de comunidades indígenas, se preguntaran a los ciudadanos peruanos y las familias venezolanas residentes en el Perú, se realizaran preguntas divididas en tres secciones: viviendas, hogares y personas.

La primera sección estará dedicada a la vivienda. En esta parte, se indagará sobre la propiedad de la vivienda, ya sea propia, alquilada o cedida, además de su material de construcción, antigüedad y el acceso a servicios básicos. También se consultará sobre la eliminación de residuos sólidos, la fuente de abastecimiento de agua y los electrodomésticos presentes en la vivienda (refrigerados, automóvil, computadora, radio, etc.).

La segunda sección se centra en el hogar. Se preguntará cuántos hogares existen dentro de la vivienda y cuántas personas componen el hogar encuestado. Además, se registrará el nombre y parentesco de cada miembro del hogar respecto al responsable del mismo. Se tomarán en cuenta las ausencias temporales de los miembros del hogar por motivos de estudio, trabajo o enfermedad, así como la presencia de visitas o huéspedes y trabajadores del hogar que pernocten habitualmente en la vivienda. Esta sección busca obtener una visión clara de la dinámica familiar dentro de los hogares encuestados.

Finalmente, la tercera sección abordará información individual de cada persona. En este apartado se consultarán los apellidos y nombres completos, edad, fecha y lugar de nacimiento, y nacionalidad de miembros del hogar. También se preguntará sobre migración interna o internacional, pertenencia étnica (indígena, amazónico o afroperuano), lengua materna, las lenguas que se utilizan en el hogar, educación alcanzada, ocupación principal de cada personal y si la persona cuenta con seguro de salud.

