HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Alerta en Áncash: identifican 15 colegios con daños estructurales tras últimos sismos

Un sismo de magnitud 6,0 en Chimbote reveló la vulnerabilidad de la infraestructura educativa en Áncash, tras afectar a 15 instituciones educativas ubicadas en la provincia de Santa.

Sismo en Chimbote deja vulnerables a instituciones educativas en Áncash
Sismo en Chimbote deja vulnerables a instituciones educativas en Áncash | GORE Áncash

El sismo de magnitud 6,0 que sacudió Chimbote el pasado 27 de diciembre dejó al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura educativa en la provincia del Santa, región Áncash. El movimiento telúrico, que fue seguido por réplicas de menor intensidad registradas en las horas posteriores, provocó afectaciones en 15 instituciones educativas, según informó el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) de la UGEL Santa.

De acuerdo con la evaluación técnica preliminar, los daños se concentraron en colegios ubicados en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Santa, donde se identificaron rajaduras, fisuras, desprendimientos de estructuras y roturas de ventanas, entre otras afectaciones.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
UGEL Santa elaborará informes técnicos tras daños en colegios por sismo en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

UGEL Santa elaborará informes técnicos tras daños en colegios por sismo en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

PUEDES VER: Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

lr.pe

Colegios de Áncash con daños tras el sismo

El reporte oficial detalla que las instituciones educativas afectadas son:

  • I.E. N.° 88032, A. H. San Pedro (Chimbote): daños en paredes, cerco perimétrico y suelo.
  • I.E. N.° 89551, A. H. Villa del Salvador (Nuevo Chimbote): afectación en la loza deportiva.
  • I.E. Juan Valer Sandoval (88389), urb. Garatea (Nuevo Chimbote): desprendimiento de toldo, rajaduras en viga de concreto y daños en el piso del pabellón de aulas.
  • I.E. Erasmo Roca (Chimbote): ventanas rotas y grietas entre columnas.
  • I.E. Inmaculada de la Merced (Chimbote): ventanas rotas en la sala de profesores y laboratorio, además de grietas en la infraestructura.
  • I.E. José Santos Chocano (88376), Chimbote: desprendimiento de ladrillos, rajaduras en columnas y colapso del techo de eternit de un ambiente destinado a almacén.
  • I.E. Los Pequeños Traviesos (1586), A. H. El Salvador (Nuevo Chimbote): grietas en paredes y columnas de los dos primeros pisos y desprendimiento de cables de malla rachel.
  • I.E. N.° 1534 (Chimbote): rajaduras en el soporte de techos.
  • I.E. N.° 304, urb. Trapecio (Chimbote): ventanas rotas y grietas en paredes.
  • I.E. N.° 1630 Las Brisas (Nuevo Chimbote): rajaduras en ambientes de cocina y resquebrajamiento de columnas del cerco perimétrico.
  • I.E. N.° 88409 El Pedregal, distrito de Santa: desprendimiento de malla rachel y daños en columnas y paredes.
  • I.E. N.° 315 Los Cipreses (Nuevo Chimbote): fisuras en columnas y paredes.
  • I.E. RFS Yugoslavia (Nuevo Chimbote): ventanas rotas en auditorio y aulas, además de fisuras en columnas.
  • I.E. N.° 88011 Trapecio (Chimbote): rajaduras y grietas en los techos de aulas de secundaria.
  • I.E. N.° 317, urb. El Carmen (Chimbote): incremento de grietas y reventadura de algunas paredes.
Colegios de Áncash afectados por sismo de magnitud 6,0 en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

Colegios de Áncash afectados por sismo de magnitud 6,0 en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

PUEDES VER: Vías del Perú: relatos de un oficio de carga y resistencia

lr.pe

UGEL Santa elaborará informes técnicos

La directora de la UGEL Santa, Romy Saldaña Távara, informó que se vienen elaborando los informes técnicos correspondientes, los cuales serán remitidos a las instancias competentes para gestionar las acciones correctivas necesarias. Estas incluyen reparaciones en muros, cercos perimétricos, servicios higiénicos y otras áreas comprometidas de la infraestructura escolar.

Las autoridades educativas señalaron que continuarán con las evaluaciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo antes del reinicio de las actividades escolares.

Notas relacionadas
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 29 diciembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 29 diciembre, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

LEER MÁS
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía

LEER MÁS
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025