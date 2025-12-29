Alerta en Áncash: identifican 15 colegios con daños estructurales tras últimos sismos

Sismo en Chimbote deja vulnerables a instituciones educativas en Áncash | GORE Áncash

Sismo en Chimbote deja vulnerables a instituciones educativas en Áncash | GORE Áncash

El sismo de magnitud 6,0 que sacudió Chimbote el pasado 27 de diciembre dejó al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura educativa en la provincia del Santa, región Áncash. El movimiento telúrico, que fue seguido por réplicas de menor intensidad registradas en las horas posteriores, provocó afectaciones en 15 instituciones educativas, según informó el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) de la UGEL Santa.

De acuerdo con la evaluación técnica preliminar, los daños se concentraron en colegios ubicados en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Santa, donde se identificaron rajaduras, fisuras, desprendimientos de estructuras y roturas de ventanas, entre otras afectaciones.

UGEL Santa elaborará informes técnicos tras daños en colegios por sismo en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

Colegios de Áncash con daños tras el sismo

El reporte oficial detalla que las instituciones educativas afectadas son:

I.E. N.° 88032 , A. H. San Pedro (Chimbote): daños en paredes, cerco perimétrico y suelo.

, A. H. San Pedro (Chimbote): daños en paredes, cerco perimétrico y suelo. I.E. N.° 89551 , A. H. Villa del Salvador (Nuevo Chimbote): afectación en la loza deportiva.

, A. H. Villa del Salvador (Nuevo Chimbote): afectación en la loza deportiva. I.E. Juan Valer Sandoval (88389) , urb. Garatea (Nuevo Chimbote): desprendimiento de toldo, rajaduras en viga de concreto y daños en el piso del pabellón de aulas.

, urb. Garatea (Nuevo Chimbote): desprendimiento de toldo, rajaduras en viga de concreto y daños en el piso del pabellón de aulas. I.E. Erasmo Roca (Chimbote): ventanas rotas y grietas entre columnas.

(Chimbote): ventanas rotas y grietas entre columnas. I.E. Inmaculada de la Merced (Chimbote): ventanas rotas en la sala de profesores y laboratorio, además de grietas en la infraestructura.

(Chimbote): ventanas rotas en la sala de profesores y laboratorio, además de grietas en la infraestructura. I.E. José Santos Chocano (88376) , Chimbote: desprendimiento de ladrillos, rajaduras en columnas y colapso del techo de eternit de un ambiente destinado a almacén.

, Chimbote: desprendimiento de ladrillos, rajaduras en columnas y colapso del techo de eternit de un ambiente destinado a almacén. I.E. Los Pequeños Traviesos (1586) , A. H. El Salvador (Nuevo Chimbote): grietas en paredes y columnas de los dos primeros pisos y desprendimiento de cables de malla rachel.

, A. H. El Salvador (Nuevo Chimbote): grietas en paredes y columnas de los dos primeros pisos y desprendimiento de cables de malla rachel. I.E. N.° 1534 (Chimbote): rajaduras en el soporte de techos.

(Chimbote): rajaduras en el soporte de techos. I.E. N.° 304 , urb. Trapecio (Chimbote): ventanas rotas y grietas en paredes.

, urb. Trapecio (Chimbote): ventanas rotas y grietas en paredes. I.E. N.° 1630 Las Brisas (Nuevo Chimbote): rajaduras en ambientes de cocina y resquebrajamiento de columnas del cerco perimétrico.

(Nuevo Chimbote): rajaduras en ambientes de cocina y resquebrajamiento de columnas del cerco perimétrico. I.E. N.° 88409 El Pedregal , distrito de Santa: desprendimiento de malla rachel y daños en columnas y paredes.

, distrito de Santa: desprendimiento de malla rachel y daños en columnas y paredes. I.E. N.° 315 Los Cipreses (Nuevo Chimbote): fisuras en columnas y paredes.

(Nuevo Chimbote): fisuras en columnas y paredes. I.E. RFS Yugoslavia (Nuevo Chimbote): ventanas rotas en auditorio y aulas, además de fisuras en columnas.

(Nuevo Chimbote): ventanas rotas en auditorio y aulas, además de fisuras en columnas. I.E. N.° 88011 Trapecio (Chimbote): rajaduras y grietas en los techos de aulas de secundaria.

(Chimbote): rajaduras y grietas en los techos de aulas de secundaria. I.E. N.° 317, urb. El Carmen (Chimbote): incremento de grietas y reventadura de algunas paredes.

Colegios de Áncash afectados por sismo de magnitud 6,0 en Chimbote. Foto: GORE Áncash.

UGEL Santa elaborará informes técnicos

La directora de la UGEL Santa, Romy Saldaña Távara, informó que se vienen elaborando los informes técnicos correspondientes, los cuales serán remitidos a las instancias competentes para gestionar las acciones correctivas necesarias. Estas incluyen reparaciones en muros, cercos perimétricos, servicios higiénicos y otras áreas comprometidas de la infraestructura escolar.

Las autoridades educativas señalaron que continuarán con las evaluaciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo antes del reinicio de las actividades escolares.