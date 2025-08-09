'Muñequita Sally' fue una referente del folklore peruano y compuso canciones como "No me importa tu pasado". | Foto: Composición LR/ Andina

La trágica partida de 'Muñequita Sally', una de las máximas exponentes del folklore peruano, sigue resonando en la memoria colectiva del país. Con una voz que tocaba el alma y un estilo inconfundible, la cantante se convirtió en un referente del huayno con arpa, pero su legado fue mucho más allá de los escenarios. Fue también una visionaria que, además de brillar en el ámbito musical, dejó una huella profunda en el ámbito educativo.

Su estilo único, con coreografías y una vestimenta que resaltaba sus raíces andinas, lo que la hizo aún más cercana al público. Su popularidad creció rápidamente, y temas como "Pisado" se convirtieron en clásicos que siguen siendo escuchados hasta el día de hoy.

¿Quién es la 'Muñequita Sally'?

La 'Muñequita Sally' nació el 28 de mayo de 1969 en Lima, Perú. Su nombre real era Sara Haydeé Barreto Retuerto y desde muy joven mostró su pasión por el canto. Creció rodeada de música andina, siendo parte de una familia que le brindó el respaldo necesario para nutrir su talento. Su carrera despegó al unirse a Pintura Roja, una de las agrupaciones más importantes del folklore peruano, antes de lanzarse como solista.

La vida de 'Muñequita Sally' no estuvo exenta de dolor. A los 20 años, sufrió la pérdida de su primer esposo en un ataque terrorista mientras él cumplía con su labor como efectivo policial. Este golpe profundo la llevó a retirarse temporalmente de los escenarios. En ese tiempo, conoció a Genaro Luis Cerna, quien más tarde se convertiría en su esposo y compañero de vida, apoyándola en sus proyectos personales y en la administración de su carrera.

Juntos fundaron el colegio "Dios es Amor" en Ancón, una institución dedicada a proporcionar educación de calidad a niños de escasos recursos, algo que se convirtió en uno de sus más grandes logros.

'Muñequita Sally' falleció en un grave accidente automovilístico en la Panamericana Norte

La vida de 'Muñequita Sally' sufrió un golpe mayor el 27 de mayo de 2007, cuando un trágico accidente automovilístico en la Panamericana Norte acabó con su vida. La noticia conmovió profundamente al país y dejó un vacío en el folklore peruano. Lo que siguió fue otro golpe para su familia: días después de su fallecimiento, su madre, Hilda Retuerto, también perdió la vida en circunstancias igualmente trágicas, quien fue atropellada por un camión mientras cruzaba la misma carretera donde falleció su hija.

A pesar de estos duros momentos, la familia de 'Muñequita Sally' decidió honrar su legado y continuar con la obra que ella dejó en marcha. Genaro Luis Cerna asumió la administración del colegio y sus hijos, Sally Valenzuela Barreto, Kevin Luis Barreto y Cielo Luis Barreto, se involucraron activamente en la gestión de la institución.