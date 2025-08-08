HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El terrible caso de Alicia Delgado: la cantante peruana que acusó a su expareja en un video antes de ser asesinada por ella y su chofer

Alicia Delgado, la ‘Princesa del Folclore’ dejó grabada su denuncia días antes de su brutal asesinato.

Alicia Delgado fue encontrada sin vida en su departamento en Santiago de Surco.
Alicia Delgado fue encontrada sin vida en su departamento en Santiago de Surco.

Alicia Delgado, conocida como la “Princesa del Folclore Peruano”, fue hallada muerta el 25 de junio de 2009 en su departamento de Santiago de Surco. La cantante, de 50 años, presentaba múltiples puñaladas y señales de estrangulamiento, lo que reveló un asesinato planificado y sin indicios de robo. La noticia conmocionó al país, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las personas implicadas: su expareja sentimental, la también cantante Abencia Meza, y su chofer, Pedro Mamanchura.

Días antes de su muerte, Delgado había grabado un video en el que acusaba directamente a Meza de maltrato físico y psicológico, además de manifestar su temor por la seguridad de su vida. Esa grabación, difundida tras el crimen, se convirtió en una pieza clave para comprender el clima de violencia y celos que rodeaba a la artista en sus últimos días.

Alicia Delgado y su relación con Abencia Meza

Durante casi una década, Alicia Delgado y Abencia Meza mantuvieron una relación que combinó lo sentimental con lo profesional. Sin embargo, detrás del éxito artístico conjunto se ocultaban episodios de discusiones, acusaciones de infidelidad y denuncias de agresiones. Amigos cercanos declararon que Delgado había intentado alejarse definitivamente, pero recibía constantes presiones para retomar el vínculo. La dependencia emocional y económica entre ambas, sumada a un ambiente de competencia artística, habría intensificado los conflictos.

Las investigaciones revelaron que el día del crimen, Pedro Mamanchura ingresó al departamento de Delgado y la atacó con arma blanca, siguiendo supuestamente órdenes de Meza. El hecho ocurrió sin señales de forcejeo externo, lo que evidenció la confianza que la cantante tenía hacia su agresor.

La condena de Abencia Meza

En 2012, la justicia peruana condenó a Abencia Meza a 30 años de prisión como autora intelectual del homicidio y a Pedro Mamanchura a 17 años como autor material. El tribunal consideró que existían pruebas suficientes de que Meza había instigado el crimen por motivos de celos y resentimiento. Además, se fijó una reparación civil a favor de la familia de Delgado.

