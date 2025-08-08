Michelle “Shelly” Knotek y su esposo usaban su casa en Estados Unidos para ofrecer alojamiento y luego asesinar a sus víctimas. | Foto: Composición LR/ Libro "If you tell" de Gregg Olson

Michelle “Shelly” Knotek y su esposo usaban su casa en Estados Unidos para ofrecer alojamiento y luego asesinar a sus víctimas. | Foto: Composición LR/ Libro "If you tell" de Gregg Olson

El 8 de agosto de 2003, Michelle "Shelly" Knotek fue arrestada en Raymond, Washington, tras una investigación que destapó una serie de crímenes horrendos que se habían mantenido ocultos durante más de una década. Su familia, conocida por acoger a personas en situación vulnerable, estaba en realidad involucrada en un ciclo de abuso físico y psicológico que culminó en asesinatos.

Desde principios de los años 90, Shelly y su esposo David recibieron a varias personas en su hogar, aparentando ser generosos al brindarles refugio. Sin embargo, detrás de esa fachada, los miembros de la familia Knotek sometieron a maltratos extremos a tres personas: Kathy Loreno, Shane Watson y Ronald Woodworth.

¿Quiénes fueron las víctimas Michelle "Shelly" Knotek?

Kathy Loreno, quien se había mudado con ellos en 1991, fue víctima de humillaciones y golpes que terminaron con su vida en 1994. La pareja alegó que ella había huido, pero sus restos fueron incinerados y ocultados. Shane Watson, sobrino de Shelly, sufrió abusos similares y fue asesinado por David en 1995, tras ser convencido por Shelly de que su vida corría peligro. Finalmente, Ronald Woodworth, un hombre mayor que también buscaba refugio, fue sometido a abusos brutales que lo llevaron a la muerte en 2003.

"Shelly" y su esposo David fueron hallados culpables por sus crímenes. Foto: Libro "If you tell" de Gregg Olson

El giro en la historia llegó cuando las hijas de los Knotek, ya adultas, decidieron romper el silencio y contar lo que habían vivido. Nikki y Sami, quienes habían crecido bajo el control y violencia de su madre, acudieron a la policía en 2003. Sus testimonios fueron fundamentales para la investigación que llevó al arresto de Shelly y David Knotek. La policía, tras realizar excavaciones en la propiedad, descubrió restos humanos y evidencias que confirmaron los relatos de abuso.

El juicio contra los Knotek

El juicio de los Knotek se llevó a cabo en 2004. Shelly fue condenada por homicidio en segundo grado por las muertes de Kathy y Ronald, mientras que David fue hallado culpable de homicidio en primer grado por el asesinato de Shane. La evidencia presentada durante el juicio, incluyendo los testimonios de las hijas, reveló un patrón de manipulación, violencia y control psicológico ejercido por Shelly.

David Knotek, tras cumplir 13 años de su condena, fue liberado en 2016. Durante su tiempo en prisión, pidió perdón a las hijas, pero Nikki rechazó sus disculpas, mientras que Sami y Tori decidieron perdonarlo, considerándolo una víctimas más de Shelly. En noviembre de 2022, Shelly fue liberada después de 18 años en prisión, aunque sus hijas expresaron su preocupación por su liberación, temiendo que sus conductas violentas se repitieran. Nikki, en particular, manifestó que su madre no había mostrado arrepentimiento y continuaba justificando sus acciones.