Aplicativo de EsSalud se encuentra en fase inicial por lo que próximamente implementarán más especialidades para citas. | Foto: composición LR / Andina

A fin de reducir las dificultades para acceder a una cita médica, EsSalud presentó su aplicativo móvil para que más personas puedan asegurar su atención en el seguro. El app ‘EsSalud Mi Consulta’ brinda atención personalizada sin que el paciente tenga que ir al hospital y hacer largas colas.

Además, esta iniciativa mejora el alcance para todos los ciudadanos. Entre las facilidades que se brindan están la selección de horarios para citas, la visualización de exámenes y recetas médicas sin necesidad de ir presencialmente, entre otros.

¿Cómo funciona la aplicación móvil de EsSalud?

La aplicación móvil ‘EsSalud Mi Consulta’ funciona al descargarla en el celular con la Play Store o la App Store. Con esto, incluso se verá el estado de la atención dependiendo si es virtual, presencial, si son actuales o de semanas anteriores. Una vez que se logra obtenerla, se podrán encontrar los siguientes servicios:

Visualizar las citas programadas.

Verificar las atenciones médicas que se realizaron.

Visualizar las citas pendientes de programación.

Ver las recetas médicas.

Ver los exámenes auxiliares.

Verificar los descansos médicos.

Ver las referencias.

¿A qué especialidades se podrán acceder con el aplicativo móvil ‘EsSalud Mi Consulta?

Al implementarse este sistema, las especialidades de ‘EsSalud Mi Consulta’ que están disponibles se encuentran en una fase inicial por lo que, con el tiempo, se añadirán más áreas. El seguro indica que por el momento se podrán acceder a estas atenciones:

Psicología.

Obstetricia.

Medicina general.

Odontología.

Nutrición, entre otros.

