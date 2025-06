Asegurados de EsSalud podrían afiliar a sus padres adultos mayores de 60 años al seguro social: ¿qué dice el proyecto de Ley del Congreso?

En el Congreso de la República ha sido expuesto el proyecto de ley 11697/2024-CR que propone que los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) puedan asegurar a sus padres adultos mayores en situación de dependencia económica. El proyecto contempla la modificación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en el caso de que se acepte, los adultos mayores de 60 años podrán acceder al beneficio que le brindarían sus hijos.

Según el plan, el propósito de esta propuesta es que se pueda abarcar más alcance para el uso del sistema de salud pública, esto permitirá una mayor accesibilidad más inclusiva de acorde a la realidad del país.

EsSalud 2025: ¿se podrá asegurar a un adulto mayor de 60 años?

Aunque el proyecto de ley todavía no se aprueba, contempla que la afiliación se efectuará de manera facultativa, es decir, que los hijos decidan ser los responsables ante el cuidado de su padre o madre, además propone que adultos mayores de 60 años en situación de desventaja pueda ser acogidos por sus descendientes. Se señala en el plan que es una manera de que los titulares puedan devolver el apoyo brindado por sus progenitores durante su vida.

Por otro lado, es en esta propuesta que también se permite la afiliación de los padres menores de 60 años que se encuentren en situación de incapacidad física o mental para laborar, siempre y cuando dependan económicamente del asegurado titular.

EsSalud 2025: ¿quiénes se considerarán en situación de dependencia económica?

La iniciativa contempla que se considerarán adultos mayores en situación de dependencia o en desventaja económica cuando no cuenten con los medios propios o ingresos para solventar su manutención. Este grupo no deberá de percibir una pensión, monto o dinero que no cubra con sus necesidades básicas, tampoco deberán de contar con otro familiar que tenga el deber de brindarle alimentación.

Según el proyecto de ley, el apoyo de los hijos sería reconocido por el Estado como una manera de evitar que el asegurado contraiga enfermedades y que proteja su calidad de vida, por eso es que el gobierno apoyaría a quienes logren acoger a sus padres en el seguro bajo la modalidad de derechohabientes.

¿Cómo consultar dónde atenderse en EsSalud?

EsSalud ha implementado la manera de realizar consultas mediante internet. En el caso de averiguar dónde toca atenderse, la página web redirige a un espacio donde se tendrá que adjuntar los datos requeridos, para ello, se necesita tener a la mano el documento de identidad a fin de agilizar el proceso:

Ingresar a la plataforma web ¿Dónde me atiendo? .

. Seleccionar el tipo de documento (DNI, permiso temporal de permanencia, carnet de extranjería o pasaporte).

Ingresar el número de documento.

Ingresar el dígito verificador.

Ingresar la fecha de nacimiento.

Aceptar la cláusula de tratamiento de datos.

Colocar aceptar.

Mientras el asegurado mantenga su cobertura activa, la información requerida aparecerá en el instante. En el caso de averiguar si el seguro sigue vigente o no, se deben de realizar los mismos pasos, en pocos segundos se podrá visualizar si podrá acceder a la asistencia médica.

