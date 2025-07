Durante su última trasmisión en vivo en Kick, Franco Vidal, alcalde de Ate, vivió momentos de terror e incertidumbre luego de que una camioneta gris con lunas polarizadas realizara una maniobra peligrosa. El burgomaestre se encontraba junto al creador de contenido, Sacha Uzumaki, manejando una moto eléctrica frente a la casa del influencer cuando apareció el vehículo. Según las imágenes compartidas en el canal de TikTok @francovidal.com, el auto, lejos de frenar, acelera y gira en dirección al representante del distrito de Lima Este y el tiktoker.

Aunque Franco Vidal pensó que se trataba de una broma para dar espectáculo, Sacha Uzumaki le reveló que no conocía a la persona que maneja la camioneta. "Hermano, escúchame, iba directo a atropellarnos. ¿Tú lo conoces? ¿Es parte del show, no? No me mientas, dime la verdad. Vamos a seguirlo. Casi me mata, casi me atropella", se oye decir al alcalde de Ate.

Franco Vidal y streamer siguieron a la camioneta pero no lograron alcanzarlo

Tras el suceso, el alcalde de Ate y el streamer peruano emprendieron intentaron seguir a la camioneta gris, pero no tuvieron éxito. Para dar con el paradero del vehículo, solicitaron ayuda de un agente de seguridad, quien les informó que debían solicitar las grabaciones de las cámaras a la Municipalidad o a través de Serenazgo.

Hasta el momento, no se ha identificado a la persona que conducía el vehículo. El hecho ha causado indignación y preocupación entre los usuarios, pues muchos creen que podría tratarse de un acto intencional contra el alcalde.

"Esto huele mal. Cuidese, alcalde", "Protegan al alcalde. Él es el único que trabaja de manera legal y limpio", "Puede ser una coincidencia peligrosa, pero no estaría mal que el alcalde se cuidara", "Es muy serio la situación", se lee en los comentarios de TikTok.