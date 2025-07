Emigrar se ha convertido en una decisión importante para distintos ciudadanos latinoamericanos, quienes encuentran en España, el refugio necesario para emprender en busca de nuevas oportunidades laborales. Esto es lo que le sucedió a Emily, una joven mexicana que radica en el país ibérico, y decidió abrir un negocio.

Por medio de su cuenta de TikTok, la joven mexicana compartió con sus seguidores una experiencia que sus vecinos realizaron y que describe como “tan bonita”. Un hecho que ha generado una ola de comentarios en la red social china.

Mexicana abre negocio en España y reacción de sus vecinos es viral

Bajo el usuario @emilyenespana, la joven azteca compartió con sus seguidores que abrió su primer negocio en España. Actualmente, con su socia, también de México, se encuentran remodelando el espacio.

"A esto me refiero cuando les digo que aquí he coincidido con gente muy amable. Aquí no me he sentido como la extranjera, aquí me siento parte del país y su cultura, me siento como en casa", detalló en el texto del video viral.

En el video, Emily señala que ocurrió una experiencia que la hace decir: "¿Cómo voy a decir que en España las personas no son amables?". Sucede que, durante una rutina de su socia con los trabajadores, sus nuevos vecinos "le han llevado a ella y los trabajadores una paella deliciosa gratis para darles la bienvenida".

El gesto fue descrito por la joven mexicana como “superbonito”. El cual remarca la buena experiencia que ha tenido desde su llegada a España y ha compartido en sus distintos videos de la red social china.

"Que tú estés por abrir un nuevo negocio y que las personas que están enfrente no te vean como competencia, sino como alguien más que está emprendido, me pareció tan bonito", detalló.

Este tipo de experiencias, son el ejemplo de amabilidad que muchos españoles demuestran hacia las personas extranjeras. "Este es el tipo de experiencias que me he encontrado aquí y que me hacen sentir tan, pero tan afortunada", detalló.

Usuarios reaccionan a video viral de mexicana

El video desató una ola de comentarios por parte de los cibernautas en la red social china. Los usuarios felicitaron a Emily por emprender su negocio en un país fuera de su familia.

Por otra parte, algunos cibernautas señalaron que la amabilidad es la forma de comunicarse de los españoles y forma de la cultura del país ibérico. Algunos de los mensajes fueron:

"Felicidades, eres bienvenida a este país", "Menos mal hay gente que reconoce cosas hermosas de España", "Un nuevo negocio no es competencia, es prosperidad para la zona", "Éxitos en tu nuevo proyecto".