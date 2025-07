Matrimonio huancavelicano sorprende con gigantesco caldo, pero usuarios dicen: "La cuchara es una ofensa"

Una boda celebrada en Huancavelica sorprendió a miles de usuarios en TikTok debido a una particularidad que rápidamente se viralizó. Los recién casados optaron por servir gigantescos caldos durante el banquete, un gesto que no pasó desapercibido entre los asistentes ni en las redes sociales. Las imágenes del evento se difundieron rápidamente, despertando curiosidad y asombro por la magnitud de los platillos servidos.

Boda en Huancavelica sorprendió por su contundente caldo

El video, compartido en la plataforma de TikTok, capturó la atención de cibernautas que destacaron la abundancia de los platillos, los cuales incluían enormes porciones de carne y un caldo verde servido en grandes pocillos. Este tipo de celebraciones son comunes en la sierra peruana, donde las bodas suelen caracterizarse por su generosidad y excentricidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención en esta ocasión fue el tamaño y la cantidad de comida servida en la mesa principal, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Una escena en particular no pasó desapercibida. La pequeña cuchara de plástico que fue entregada a los novios y padrinos para degustar el contundente caldo. Entre risas, la novia bromeó diciendo: “Estaba de hambre”, mientras los presentes intentaban servirse con la diminuta cuchara, lo que generó aún más comentarios entre los usuarios.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con divertidos comentarios. Muchos destacaron el contraste entre la opulencia de los platillos y el uso de cubiertos descartables. “Esa cuchara es una ofensa para el plato”, escribió un usuario.

Otros calcularon el valor del platillo: “Por lo menos, 150 soles cada plato”, mientras algunos reflexionaron sobre el valor de las tradiciones: “Personas siendo felices con sus costumbres y eso se debe respetar”. También hubo quienes bromearon con el utensilio: “La cuchara no aporta para que terminen rápido” y “Todo elegante, pero los cubiertos descartables no me parecen”.