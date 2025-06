René Gastelumendi es víctima de amenazas contra su vida y familia tras entrevista a alcalde Franco Vidal

Durante su programa en vivo, René Gastelumendi, denunció públicamente que está recibiendo amenazas de muerte contra su vida y la de su familia. Señaló que sucede tras la entrevista realizada al alcalde de Ate, Franco Vidal. Según reveló el propio periodista, los agresores, presuntos simpatizantes del burgomaestre, conocidos como "dibujitos", accedieron a su número personal de WhatsApp y comenzaron a enviarle mensajes intimidatorios.

"No les gusta a ciertas autoridades ser cuestionadas, no se les puede cuestionar a ellos, se traza la línea entre el bien y el mal, entre aquellos que lo cuestionan y aquellos que no lo cuestionan. Así no es. Las autoridades tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Y nosotros representamos a la ciudadanía", comentó Gastelumendi al inicio de su acusación.

René Gastelumendi tras recibir amenazas de muerte: "No soy el primero, soy el tercero"

René Gastelumendi denunció públicamente que recibió amenazas de muerte luego de una entrevista emitida el 11 de junio al alcalde Vidal. "Yo no puedo dejar de mencionar en el espacio en el que trabajo que después de la entrevista de ayer, he recibido amenazas de muerte a mí y a mi familia en mi teléfono personal. Me han amenazado de muerte y no es broma", afirmó. El periodista precisó que los mensajes intimidatorios llegaron directamente a su celular y que generaron temor en su entorno cercano.

En su declaración, también señaló que no es un hecho aislado: "Estamos asustados porque me han amenazado a mí y a mi familia y no soy el primero que le ocurre, soy el tercero". Además, cuestionó la falta de sensibilidad frente a estas situaciones: "Algunos podrán decir que llorón que es René. Los invito a ponerse en mi lugar. A ver cómo se sentirían por Dios. Un poco más de empatía", agregó.

"Los dibujitos", acusados de las amenazas contra Gastelumendi

Gastelumendi denunció públicamente haber sido víctima de una campaña de acoso orquestada por el grupo conocido como "Los dibujitos". "Han establecido una especie de yihad contra mi persona. Me han amenazado de muerte y no es broma”, afirmó visiblemente afectado. Según relató, los agresores incluso le hicieron llegar una ficha de la Reniec con sus datos personales, lo que considera una grave vulneración de su privacidad y una amenaza directa a su integridad y la de su familia.

La polémica se desató tras una entrevista en la que Gastelumendi cuestionó a Vidal, conocido por transmitir en vivo los operativos municipales a través de la plataforma Kick. En esa conversación, el burgomaestre defendió el retiro de estructuras metálicas de la vía pública, una acción que fue emitida en directo y que generó reacciones divididas, especialmente entre los seguidores del alcalde y detractores del periodista.