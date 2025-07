Una trabajadora de hotel en Denver, en Estados Unidos, fue despedida el último 11 de julio, justo al final de su turno nocturno, luego de preparar por completo la barra de desayuno para los huéspedes. Lo que parecía un cierre rutinario de jornada terminó convirtiéndose en una escena viral, luego de que la empleada reaccionara con furia tras ser notificada de su despido. El caso generó controversia en redes sociales.

Empleada es despedida tras turno nocturno y destruye buffet en hotel de Denver

En el video que circula en X (antes Twitter) y TikTok, se ve a la mujer recibir la noticia por parte de un supervisor. Apenas escucha que está despedida, se dirige al buffet que preparó minutos antes y comienza a destruirlo: lanza platos al suelo, empuja bandejas llenas de comida, y tumba todo lo que está sobre la mesa de servicio. Algunos huéspedes y empleados observan atónitos sin intervenir.

La grabación dura poco más de un minuto, pero fue suficiente para encender la polémica. El clip muestra cómo la mujer rompe jarras de leche, voltea recipientes con huevos y frutas, y hasta lanza una bandeja antes de salir del comedor.

Usuarios se dividen entre apoyo y crítica por su reacción

Las reacciones en redes han estado divididas. Algunos usuarios defienden a la trabajadora, argumentando que fue una falta de respeto despedirla justo después de completar su turno y sin previo aviso. Otros, en cambio, consideran que su reacción fue exagerada e incluso peligrosa.

“Soy de Recursos Humanos, depende de la política de la empresa, pero siempre te pagan el día de trabajo, te vayas o no temprano. Para llegar a cómo la mujer reacciona, es probable que la haya despedido alguien con muy poca empatía”, “Fue una decisión correcta, te despiden y te hacen trabajar hasta el último segundo, eso se llama explotación”, “A mí me mandaron a enseñar a una nueva chica según para ponerla en un nuevo punto y cuando ya la chica aprendió en una semana, me llama mi jefe me dice hasta aquí trabajas con nosotros, gracias por enseñar a tu reemplazo, quedé”, “Lo más probable es que le van a descontar lo que rompió”, “Haría lo mismo”, “Eso es un abuso con el personal”, “Tiene razón de enojarse, la han usado”, reaccionaron usuarios en la plataforma de TikTok.