El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), emitió una alerta sobre el uso de tartrazina, un colorante artificial amarillo número 5 o E-102, en productos de consumo masivo. La institución pidió a las empresas del sector alimentario sustituir este aditivo de forma progresiva por alternativas más seguras, tras la publicación de estudios que advierten posibles efectos adversos en la salud.

El abogado Jaime Delgado, defensor del consumidor, y Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), consideraron que este aditivo debe ser prohibido y advirtieron que puede provocar reacciones negativas en las personas. Entre los efectos más frecuentes destacaron crisis asmáticas, cuadros alérgicos y episodios de hiperactividad, sobre todo en niños.

“No es un tema nuevo, el cuestionamiento a la tartrazina viene desde hace 40 años por lo menos, a través de distintos estudios que tienen especialmente en los niños y en varias personas, porque la tartrazina es un colorante artificial, químico, no sale de las plantas sino de un laboratorio, esta sustancia genera crisis asmáticas, alergias o hiperactividad”, declaró Delgado en diálogo con nuestro medio.

Minsa sobre colorante amarillo Tartrazina

El Minsa recordó, mediante un comunicado, que según una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, todos los productos que contengan tartrazina deben consignar en el rotulado, al final de la lista de ingredientes, una advertencia "de forma específica, destacada, clara, visible e indubitable". Esta declaración debe figurar en letra mayúscula y negrita como: “CONTIENTE TARTRAZINA”, seguida de la leyenda: “uso recomendable de hasta 7.5 mg/kg peso/día”.

Asimismo, la entidad precisó que, desde el 20 de junio, las empresas cuentan con un plazo de 365 días calendario para agotar el stock de etiquetas que no incluyan esta advertencia.

Comunicado del Minsa sobre el uso de tartrazina. Foto: Minsa

Especialistas se pronuncian sobre consumo de tartrazina

El abogado Jaime Delgado recordó que existe evidencia suficiente desde hace décadas sobre los riesgos asociados a este colorante artificial. "Yo tengo 40 años dedicado a la defensa del consumidor y nuestra primera lucha fue para que las empresas revelaran el contenido de la tartrazina, porque antes decían colorantes y no mencionaban el nombre del colorante. No todos son iguales, porque hay colorantes que son naturales. Nuestra primera batalla fue que coloquen el nombre del colorante que estaban utilizando", declaró.

Delgado también cuestionó el reciente anuncio del Minsa sobre el límite de consumo diario recomendado. "Lo que adicionó la cartera ministerial es una frase que dice que el consumo máximo de esta sustancia es de 17.5 miligramos por kilo de peso por día. ¿A quién le va a servir esto? Porque las personas no van a tener una calculadora en la mano para decir ‘mi hijo pesa 20 kilos que representa 17.5 por kilo’. Tiene que hacer la multiplicación para ver la cantidad. Esa información está buena para el nutricionista, pero para el consumidor no", indicó.

Por su parte, la Aspec saludó el comunicado emitido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), que recuerda la obligación de declarar la presencia del aditivo tartrazina (SIN 102 o Amarillo 5) en los alimentos procesados. Sin embargo, su presidente, Crisólogo Cáceres, criticó que el enfoque se limite a una lectura voluntaria por parte del consumidor.

"El tema es que la respuesta de la Digesa tanto en el colorante rojo como en el colorante amarillo es ‘lean las etiquetas y miren si tiene tartrazina’. Volteen el envase y en la parte de atrás está escrito ‘tartrazina’. Entonces eso es algo que nosotros cuestionamos. Cuando pasó lo del colorante rojo, nosotros le dijimos a Digesa: 'le estás trasladando la responsabilidad al consumidor, pero es tu trabajo'", manifestó.

Aspec también pidió que, al concluir el plazo establecido para el cambio de las etiquetas, las empresas no soliciten prórrogas ni autorización para colocar la advertencia mediante adhesivos u otros elementos no permanentes, una práctica común con los octógonos que genera confusión e inseguridad entre los consumidores. "La correcta impresión directa en las etiquetas garantiza mayor claridad y protección para la población", señaló.

Piden prohibición de tartrazina

Los expertos en defensa del consumidor exigieron la prohibición definitiva de la tartrazina en el Perú, tras las constantes alertas sobre sus efectos negativos en la salud. Tanto el abogado Jaime Delgado como Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, coincidieron en que ya no basta con advertencias en las etiquetas y que este aditivo debe ser retirado del mercado.

"Yo creo que después de 40 años que se viene cuestionando la tartrazina ya debería de prohibirse. No se puede tener un producto que sabes que es alergénico, que está generando hiperactividad, crisis asmática", señaló Delgado.

Asimismo, resaltó los daños que este colorante causa especialmente en niños. "Los niños luego de las fiestas infantiles terminan con crisis asmáticas, con ampollas en el cuerpo o hiperactividad. Los niños no pueden dormir y las mamás terminan mandándolos al psiquiatra y ellos le dan medicamentos para sedarlos. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo la tartrazina? ¿Cuál es el sentido? Eso no es alimento. Todo alimento debe ser compatible con la bioquímica del organismo. Digesa se limita a decir por favor lean bien la etiqueta. Eso es un chiste”, cuestionó.

Por su parte, el presidente de Aspec también recordó que este no es el primer caso similar y enfatizó que, sin una sentencia judicial, el país no habría reaccionado. "Debería ser prohibida. Este no es el primer colorante cuestionado este año. En lo que va del año son dos colorantes cuestionados: la tartrazina y el rojo 3. Ambos están presentes en una gran cantidad de productos. En el caso de la tartrazina se ha dispuesto el cambio del etiquetado debido a un mandato judicial, o sea que si no hubiera habido el mandato judicial hubiéramos seguido teniendo la tartrazina en diversos productos y no nos hubiéramos dado cuenta”, afirmó.

Estos son los productos que contienen tartrazina

Según el especialista Crisólogo Cáceres, una gran cantidad de productos contiene tartrazina, ya sean los jugos, gaseosas, galletas y productos de panificación. Cabe señalar que, las empresas utilizan este aditivo para intensificar el color de los alimentos y hacerlos más atractivos a la vista.

En esa línea, Jaime Delgado advirtió que muchos productos amarillos, que aparentan ser naturales, en realidad están teñidos con tartrazina y otros compuestos químicos. "Mientras no se prohíba, debemos tener claro que los productos naturales no necesitan colorantes ni saborizantes artificiales. Evitemos comprar este tipo de productos. Estamos causando un daño irreparable a los niños", señaló.

Experto solicita la creación de una entidad similar a la FDA

El titular de Aspec consideró que el Perú necesita una entidad autónoma dedicada exclusivamente a garantizar la inocuidad de los alimentos que se comercializan en el mercado, similar a la FDA de Estados Unidos.

"Lo que hace falta en el Perú es que exista una entidad dedicada a la inocuidad, a asegurarse que los productos que se comercializa en el mercado sean inofensivos. Una entidad como esa es la FDA en Estados Unidos, la administración de alimentos y medicamentos. Esa FDA es un organismo autónomo, no depende de un ministro sino de la presidencia del Consejo de Ministros. Es una entidad totalmente técnica que tiene poder, laboratorio, recursos", señaló Cáceres.

Asimismo, cuestionó el modelo actual de control sanitario, que se encuentra dividido entre diferentes entidades. "En el Perú lo que tenemos es Digesa que depende del Ministerio de Salud, si se trata de productos pesqueros es Sanipes, que depende de Produce; si se trata de productos con preparación primaria tienes Senasa que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, el tema sanitario está distribuido entre tres pequeñas direcciones de tres ministerios distintos. La vigilancia sanitaria es un desastre", manifestó.