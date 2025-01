Colorante rojo n.° 3: las medidas que Perú podría tomar para proteger a los niños tras su prohibición en Estados Unidos

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió recomendaciones a los peruanos para evitar el consumo de alimentos y bebidas que contengan el colorante rojo n.º 3, presente en numerosos productos procesados. Esta sugerencia surge tras la histórica prohibición anunciada el pasado 15 de enero por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que señaló los riesgos de este aditivo, especialmente su relación con el desarrollo de cáncer.

No obstante, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) considera insuficientes estas medidas. La organización ha solicitado al Minsa prohibir el uso del colorante rojo n.º 3 en la producción de alimentos y medicamentos en el Perú. "No es suficiente con recomendar a los consumidores que lean las etiquetas; el Estado debe cumplir con el artículo 65 de la Constitución, que establece su obligación de proteger la salud y seguridad de la población", se lee en la carta de Aspec enviada al ministro de Salud, Cesar Vásquez.

Los niños son la población más vulnerable

El colorante rojo Nº3, conocido químicamente como eritrosina, es un aditivo sintético utilizado para dar un color rojo cereza a alimentos, bebidas y medicinas ingeridas. Este compuesto también se comercializa bajo nombres como Rojo 3, FD&C Rojo #3 o EP-127 y está presente en productos como dulces, pasteles, muffins, galletas, helados, glaseados y algunos medicamentos. Debido a su frecuente presencia en productos dirigidos a niños, expertos han alertado sobre sus posibles riesgos para la salud.

"Son los preferidos por los niños, entonces este colorante se utiliza en productos dirigidos a la población más vulnerable. El Ministerio de Salud, a través de la Digesa, no puede decir simplemente que no compren. Nos están pasando una responsabilidad que es de ellos", señaló Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, en declaraciones a La República. Cáceres también cuestionó la capacidad de los menores para tomar decisiones informadas: "¿Qué juicio tiene un niño para saber que no puede consumir productos cancerígenos?".

Además del rojo N. º3, especialistas del Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI) y el propio Cáceres advirtieron sobre otros colorantes peligrosos, como el rojo N. º40 y el amarillo N. º5, que podrían estar asociados con efectos adversos en la salud, especialmente en niños. "La industria está llena de colorantes, pero cualquier colorante puede ser reemplazado por otro que no tenga estos problemas", destacó Cáceres, haciendo un llamado a buscar alternativas más seguras en los productos destinados al público infantil.

Al respecto, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, respaldó estas demandas y fue aún más enfático: "No se puede poner al mismo nivel el interés empresarial y de venta que la salud de la población. (Estos colorantes) deberían retirarse de manera inmediata, sin ninguna duda. Lo más importante acá, y es la labor del Minsa, proteger la salud de la población, no los intereses de cualquier grupo empresarial". Además, advirtió que estos aditivos a menudo se utilizan de manera informal, sin registros sanitarios, por lo que instó a retirarlos del mercado antes de finalizar este año.

Solicitan prohibir colorante rojo N. º3 en Perú

Según la FDA, el colorante rojo n.º 3 ha sido objeto de un exhaustivo proceso de revisión tras estudios realizados por agencias de salud pública que encontraron vínculos entre este aditivo y ciertos tipos de cáncer en animales de laboratorio. Este hallazgo ocasionó su prohibición en Estados Unidos y un llamado urgente por parte de especialistas y exfuncionarios para tomar medidas más estrictas en la regulación de su uso en el Perú.

Crisólogo Cáceres señaló que el Ministerio de Salud, a través de Digesa y Digemid, debería adoptar acciones concretas para proteger a los consumidores. "Primero, emitir una lista de productos que contienen estos colorantes. Segundo, que las propias empresas recojan todo el stock de productos que los incluyan. Y tercero, promover que las compañías fabriquen y comercialicen productos libres de colorantes cuestionados. Esto es lo que debería de pasar por decisión del Estado y las empresas, todo con el fin de cuidar a los consumidores", afirmó.