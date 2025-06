Los familiares de la piloto Ashley Vargas Mendoza, realizarán una pollada en Chachapoyas para solventar los gastos que llevaron a cabo durante la búsqueda de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien fue reportada desaparecida desde el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en Pisco, Ica. Asimismo, ellos piden apoyo para contar con los recursos económicos suficientes para realizar el entierro de la joven.

"Estamos realizando una pollada con el fin de recaudar fondos para los gastos que se vienen. Todos están invitados a participar. En las redes sociales de Ashley pueden encontrar el número de teléfono con quien se está haciendo todas las coordinaciones de las tarjetas que se quieran adquirir", informó uno de los familiares de la piloto de la FAP.

La actividad se realizará el domingo 8 de junio desde las 10.00 a. m. en la casa del señor Héctor Díaz. El precio de la pollada está S/15. Los interesados en colaborar se pueden comunicar al número 988 773 757 de Lisseth Pinedo.

Familiares de Ashley Vargas realizarán una pollada en Chachapoyas. Foto: difusión

Enterrarán a Ashley Vargas en Lima

Los seres queridos de Ashley Vargas comunicaron que el padre y la hermana de la piloto decidieron enterrar sus restos en Lima. "El corazón no entiende razón. Nosotros nunca nos rendimos, dimos todo para poder encontrarla. Ahora mi tío se encuentra en Pisco y está realizando las diligencias del caso para llevar a Ashley a Lima. Por una decisión de su hermana hemos decidido enterrarla en Lima", indicó la prima de la alférez fallecida.

Asimismo, agradecieron a las personas que los respaldaron en la búsqueda de Ashley y pidieron al Gobierno reconocer las labores que realizó Ashley durante su participación en la FAP. "Gracias a todos por sus oraciones y su fe, además le doy gracias a Dios. Presidenta Dina Boluarte ponte la mano en el pecho y hazte un espacio para nombrar a Ashley como una heroína, una valiente, una mujer que luchó hasta el último de sus días, porque eso se merece", manifestó una de sus familiares.

Carta de despedida de familia de Ashley Vargas a joven piloto

Los familiares de Ashley Vargas compartió una carta de despedida a la alférez de la FAP. En la misiva, ellos expresaron su dolor y afecto por la joven piloto y destacaron su forma de ser, la recordaron como una persona fuerte y valiente. Además, indicaron que tenían la esperanza de encontrarla con vida.

"Siempre hemos dicho que ser mujer es sinónimo de fortaleza, de valentía, de coraje, pero si a ello le sumamos tu nombre este adquiere un significado mayor, porque cual madre que da la vida por sus hijos, tú la diste por la patria", se precisa en la carta de despedida.

"Estar en un lugar donde tu sola presencia incomodaba, donde tu liderazgo desestabilizaba lo ya establecido, donde tu proyección abría caminos, ahí estabas tú (...) Me duele tu partida porque vivimos de la esperanza, me duele tu partida por cómo se dieron las cosas, me duele tu partida porque se trató de ti", enfatizan.