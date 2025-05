Encuentran viva a alférez Ashley Vargas Mendoza tras desaparición de su aeronave

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) encontró con vida a la alférez Ashley Vargas Mendoza de 24 años luego de una intensa búsqueda de la aeronave KT-1P, en donde se encontraba. Ella desapareció el martes 20 de mayo durante una misión de instrucción de navegación táctica cerca de la isla Zárate en la ciudad portuaria de Pisco, en la región Ica.

"Ella está con vida, pero no puede hablar (...) Estoy gestionando para que un helicóptero la traslade a un centro de atención. Tenemos el problema de la neblina, pero yo quisiera que alguien me lleve a altamar. El señor que nos ha dado la información nos quiere llevar en una lancha, pero nos ha dicho que (mi hija) está a 30 horas. No queremos perder tiempo", declaró el padre de familia en Canal N.

"Ya tenemos el color de la lancha (donde está mi hija) y la ubicación, pero estamos haciendo las gestiones por temas climatológicos. Yo sé que mi hija va a resistir porque sé que ella es fuerte. Ella es una campeona", agregó.

Cabe señalar que su hallazgo se registró luego de que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, informara que la FAP encontró partes del avión en la península de Paracas. "El último reporte por parte del comandante de la Fuerza Aérea es que ya se han encontrado dos partes de esta aeronave en un islote a inmediaciones de la península de Paracas", anunció en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el último 22 de mayo.

Alférez Ashley Vargas estuvo desaparecida durante 3 días

La alférez Ashley Vargas desapareció cuando se encontraba realizando una misión de instrucción en Pisco, aproximadamente a las 16.08 horas. Cabe señalar que, ante su pérdida, la FAP activó los protocolos de búsqueda y rescate. "Un avión C-26B con sensores infrarrojos, un helicóptero Mi-17 con capacidad de visión nocturna y helicópteros F280-FX realizaron vuelos en la zona. A la par, una patrullera de la Capitanía de Guardacostas de Pisco zarpó hacia el área de operaciones", informó el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa.

Familia conmovida por el hallazgo de alférez Ashley Vargas

La familia de la alférez Ashley Vargas expresó su conmoción tras el hallazgo de la alférez Ashley Vargas Mendoza. Ellos se encuentran con las autoridades de la FAP en la base de Pisco esperando ver a su ser querido estable.