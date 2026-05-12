Temblor en Arequipa: sismo de 4,7 de magnitud remeció Atico esta madrugada, según IGP

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Un sismo de 4,7 de magnitud se registró a las 01:03 horas a 24 kilómetros al sur de Atico, en Arequipa. El temblor de hoy, 12 de mayo, tuvo una profundidad de 36 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo en Arequipa. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 12 de mayo se localizó a 24 kilómetros al sur de Atico, Caravelí, en el departamento de Arequipa.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

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