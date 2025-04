"Aquí, los peces de las quebradas se llenan de petróleo. No tenemos agua potable como en la ciudad", sentencia Eugenio Uite, profesor de la comunidad Shimpi, quien ejerce la docencia desde hace 17 años en la provincia de Datem del Marañón. Esta última es una de las ocho que conforman el departamento de Loreto y que, en la actualidad, está en huelga indefinida desde hace un mes debido a la crisis en la educación intercultural bilingüe y la inacción del Estado frente a los constantes derrames de petróleo que contaminan los ríos, principal fuente de agua de los siete pueblos originarios de esta zona de la Amazonía.

En la madrugada del 19 de marzo, se registró un nuevo derrame de crudo en el kilómetro 315 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), administrado por Petroperú, cerca de la comunidad nativa Sinchi Roca, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón. Desde entonces, todas las IIEE a nivel de la provincia están suspendidas. La razón es evidente: sin alimentación, sin desayuno ni agua limpia, los alumnos no pueden asistir a clases.

"Los constantes derrame de petróleo en los ríos y quebradas afecta directamente a los estudiantes y a la población en general, sobre todo por el consumo de agua. Los pobladores toman agua de las quebradas, la utilizan para beber, lavar su ropa y realizar sus servicios higiénicos. En otras palabras, todos los servicios que emplean en sus cocinas y hogares dependen de esta agua, ya que no cuentan con acceso a agua potable como en la ciudad. Por eso, cada vez que ocurre un derrame, la población se ve gravemente afectada", argumenta Eugenio en diálogo con La República.

Educación en abandono y ríos contaminados. Foto: cortesía.

La contaminación petrolera y la crisis en educación intercultural bilingüe

Según la última Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, publicada por el Ministerio de Educación (Minedu), Loreto es la región con el peor desempeño del país. En Lectura, por ejemplo, solo el 12,8 % de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó un nivel satisfactorio. En Matemática, la situación es aún más alarmante, ya que en la misma región solo el 6,3 % de los estudiantes alcanzó dicho nivel. Algunas de las razones que explican esta crisis son la desatención estatal y la falta de acciones para garantizar la calidad educativa.

Según denuncia Eugenio Uite, los docentes en la Amazonía asumen la responsabilidad de dictar clases en condición de unidocentes; es decir, un solo profesor trabaja con niños de primer a sexto grado, lo que no permite una adecuada atención en las aulas. "La calidad educativa es baja por la falta de plazas, somos pocos docentes y esto no cubre la demanda educativa", afirma.

Para el exministro de Educación, Idel Vexler, el problema radica en la falta de disposición política para atender las necesidades de los pueblos indígenas desde un enfoque intercultural. "No percibo compromiso al nombrar a profesores en escuelas de lengua materna originaria que no hablan dicha lengua. Me preocupa que la PCM, los ministerios y los gobiernos regionales no gestionen desde una perspectiva auténticamente territorial, considerando la diversidad cultural, las particularidades lingüísticas y, sobre todo, los niveles de pobreza, que son elementos fundamentales", manifestó en declaraciones para este medio.

A esta crisis educativa se suma la contaminación petrolera, que agrava aún más el bienestar de los estudiantes amazónicos, especialmente en Loreto. En este contexto, los pueblos indígenas de Datem del Marañón, las comunidades nativas y los docentes del distrito de Manseriche han realizado un llamado urgente para que las autoridades nacionales y el Gobierno Regional de Loreto se acerquen a la zona y atiendan sus demandas respecto a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y los efectos del derrame de petróleo registrado en marzo pasado.

"Actualmente, nos estamos organizando porque mañana (22 de abril) tenemos la previsita de la Defensoría del Pueblo. Estamos a la espera. Es posible que mañana se realice el diálogo,pero todavía no tenemos fecha definida para la instalación de la mesa técnica con la PCM. Solo nos han informado que están proponiendo realizar el encuentro en Nieva, en su defecto, en Yurimaguas, ya que consideran que en nuestro territorio no existen las garantías necesarias", señaló Willy Sejekam Tsamash, presidente de la organización Ijumbau Chapi Shiwag.

La toma de la Estación 5

Como parte de sus acciones de protesta y en respuesta a la falta de atención a sus demandas, las comunidades nativas Achuar, Awajún, Candoshi, Kichwa, Shapra, Shawi y Wampis vienen resguardando, desde hace dos semanas, la Estación 5 del Oleoducto Norperuano de Petroperú, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón (Loreto). En este contexto, exigen la presencia del Estado peruano en la zona para dar solución a sus principales reclamos relacionados con la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y la atención de los daños ocasionados por el derrame de petróleo ocurrido en marzo pasado.

"En realidad, la PCM y los ministerios del Gobierno Central, pero sobre todo el Gobierno Regional —en el caso de Loreto— deben tomar conciencia de que la dispersión de los pueblos y las grandes distancias generan problemas en la agricultura, en la distribución de alimentos, en la integración social y en el mejoramiento de las condiciones de vida. Esto se traduce en demandas concretas como la falta de acceso a la salud, a una vivienda adecuada, a caminos y a una educación pertinente que responda a las características particulares de los pueblos indígenas del Perú. Estas deberían ser responsabilidades asumidas tanto por el gobierno nacional como por el gobierno regional", acota el exministro.

Por su parte, Willi Sejekam afirmó que, hasta el cierre de esta edición, la huelga continuará de forma indefinida hasta que los respectivos niveles de gobierno atiendan su llamado a la acción. "Desde el 19 de marzo hasta la actualidad, no hemos recibido la visita de ningún ministerio. La PCM solicitó al pueblo mantener la calma para poder entablar un diálogo directo entre el Estado y las comunidades, y nosotros aceptamos", declaró en un comunicado difundido por AIDESEP. Además, Sejekam señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha postergado en dos ocasiones la fecha prevista para la reunión.

¿Qué exigen los pueblos indígenas?

Los 7 pueblos indígenas de Datem del Marañón se encuentran en huelga indefinida en San Lorenzo y la Estación 5 en Loreto para exigir:

La inscripción definitiva de la UGEL Intercultural Bilingüe del Datem del Marañón.

La creación de un programa de formación docente en servicio EIB y certificación presupuestal.

La implementación de la Universidad Nacional Autónoma Intercultural del Datem del Marañón.

El incremento de plazas docentes, auxiliares, personal administrativo en las instituciones educativas de la provincia.

Remediación y saneamiento del derrame de petróleo ocurrido en marzo pasado en el Km 315 del Oleoducto Norperuano, afectando a nueve comunidades awajún del distrito de Manseriche.

