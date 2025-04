Indignación por acto racista en Cusco: mujer escupe e insulta a hombre con violento comportamiento

No le importó que sea Semana Santa. Gran indignación ha causado un video difundido en redes sociales, en donde se ve a una mujer en presunto estado de ebriedad agrediendo verbalmente a un hombre que trabajaría como seguridad en una discoteca de Cusco. El hecho fue registrado por los testigos de la zona, pues sucedió en un lugar turístico de la ciudad imperial.

Por si fuera poco, la mujer empezó a escupir al hombre, quien, al parecer, la estaba retirando del lugar. Las imágenes de lo sucedido se compartieron rápidamente, lo cual ha causado indignación entre los usuarios, quienes exigen medidas ejemplares a fin de que una situación así no se vuelva a repetir.

Mujer discrimina a hombre en Cusco durante la Semana Santa

Pese a que su acompañante intentaba alejarla, la mujer no cesaba de insultar al hombre, quien sería seguridad de un local en el Cusco. "Asqueroso ch*lo", "Asqueroso indio", se le escucha decir en repetidas ocasiones a la mujer. De acuerdo a las imágenes difundidas en redes, la acusada estaría en estado de ebriedad.

Sin importar la presencia de varias personas en los alrededores de esta discoteca, la mujer se volvió a acercar al hombre para insultarlo, mientras él le decía que se alejara. "No me agarres, no me interesa", le dice el hombre a la ofuscada mujer, quien le responde y le reclama: "Te agarro y te toco huev*n. Asqueroso".

Usuarios rechazan el comportamiento de la mujer

Tras la difusión de las imágenes, cientos de usuarios han expresado su rechazo frente al actuar de la mujer, de quien no se tiene confirmada su identidad hasta el momento. Cabe resaltar que la joven también intentó hablarle en inglés al hombre. "What you say?", se le escucha decir en varias ocasiones. No obstante, todo indica que sería de nacionalidad peruana.

Por último, las imágenes muestran a la mujer marchándose al lado de su acompañante no sin antes golpear la parte delante de un auto que estaba estacionado en el lugar. Se espera que las autoridades locales tomen cartas en el asunto a fin de no repetir este tipo de actos deplorables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.