El Callao sigue esperando. Un proyecto para recuperar el río Rímac, el cual ha sido incluido en el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040 (PDMCallao), aún no se concreta. Aunque el plan incluye propuestas urbanas clave para la provincia, como la recuperación de espacios públicos, áreas patrimoniales y la integración de espacios verdes al nuevo aeropuerto, el documento aún no ha sido aprobado.

Un parque fluvial de 7.5 km de extensión en el río Rímac, el cual cruza parte del Callao antes de desembocar en el mar, ha sido incluido en las estrategias de desarrollo urbano impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima (IMP). Así lo explicó para La República el arquitecto Bryan Castillo Dávila, presidente de la Asociación de Arquitectos del Callao y CoDirector de Soñadores Urbanos Urban Lab, quien impulsa la recuperación de esta zona como una oportunidad de transformación urbana.

Según el arquitecto consultado, el proceso ha sido largo y opaco. “Este plan tiene dos versiones: la primera fue elaborada por el Ministerio de Vivienda entre 2020 y 2021, pero no fue aprobada por la gestión municipal de ese momento. Luego, la gestión actual firmó un nuevo convenio con el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima para actualizar el documento, pero hasta ahora —2025— sigue sin aprobarse”, explicó.

Según han declarado autoridades de Municipalidad Provincial del Callao para este medio, "el PDM se debe aprobar por sesión de concejo conforme a lo que establece el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible, posterior a ello entra en vigencia". Sin embargo, al ser consultados por la fecha de aprobación, no obtuvimos respuesta.

Una propuesta vital para recuperar el Río Rímac

El río Rímac forma parte de un gran sistema natural articulador del territorio metropolitano, pues no solo se trata de cuerpo de agua, sino de "un eje que puede estructurar los espacios urbanos a su alrededor”, sentencia Castillo. La propuesta del parque fluvial busca restaurar ambientalmente el río y generar un corredor ecológico y recreativo en el Callao.

“El objetivo es reconectar el río con la ciudad a través de infraestructura verde y espacio público de calidad, accesible y seguro para los vecinos”, explicó. Esto implicaría habilitar malecones, ciclovías, áreas verdes, miradores urbanos y zonas de encuentro comunitario en tramos como Carmen de la Legua y La Perla.

En este sentido, este proyecto localizado en el tramo chalaco del río, actualmente descuidado, tiene alto valor paisajístico y urbano. “El Callao no mira al río. Históricamente, lo ha dejado de lado. Pero si recuperamos ese frente fluvial, podemos crear una nueva centralidad urbana que regenere barrios enteros”, afirmó.

El proyecto de recuperación de ríos es tanto para el río Chillón como Rímac. Fuente: PDMCallao (2020-2021)

La ausencia de planificación urbana

La creciente expansión urbana en el país plantea desafíos cada vez más urgentes para el desarrollo de las ciudades. Frente a esta situación, se crea la necesidad de replantear los modelos de crecimiento, priorizando la sostenibilidad, la calidad de vida de sus ciudadanos, pero basada en la planificación.

Bryan Castillo sostiene que las actuales dinámicas de expansión han favorecido procesos desordenados que afectan la provisión de servicios básicos y agravan los problemas de movilidad, seguridad y acceso a espacios públicos. Él enfatiza en que "las ciudades no pueden seguir creciendo de manera horizontal sin una adecuada planificación", ya que este modelo incrementa los costos de infraestructura y dificulta la integración social.

Por ello, se resalta que las actuales políticas públicas deben enfocarse en fortalecer la planificación urbana con una visión de largo plazo, basada en criterios técnicos y participación ciudadana. "El crecimiento de las ciudades debe estar acompañado de inversiones en infraestructura social, equipamientos urbanos y espacios públicos de calidad", apunta.

En este sentido, Castillo lamenta que un plan como el parque fluvial, el cual podría cumplir con la visión que propone, no esté siendo defendido ni visibilizado por la autoridad local. “La Municipalidad Provincial del Callao no sale a decir ‘yo tengo mejores proyectos que tu idea de empapelar y definir mi Chalaco’. Hay proyectos buenos, pero nadie los comunica”, critica con relación a los enfoques planteados en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2020-2021, y que ahora el Instituto Metropolitano de Planificación ha retomado.

Según detalló la Municipalidad Provincial del Callao para La República, la construcción del parque fluvial sí se dará durante la gestión del actual alcalde, Pedro Spadaro. No obstante, no brindaron detalles sobre las fechas en las que pondría en marcha su ejecución.

Plano de ubicación del proyecto Parque Fluvial Rímac. Fuente: PDMCallao (2020-2021)

Las críticas al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha traído diversos cuestionamientos. Uno de los que más resalta Castillo es la falta de una estrategia integral que podría generar problemas como asentamientos informales, congestión vehicular y deterioro ambiental en las zonas aledañas.

Bryan Castillo destacó que no basta con levantar infraestructura de gran escala, sino que es fundamental prever el impacto que tendrá en el crecimiento de la ciudad. "Si no se planifica de manera adecuada, las dinámicas urbanas que se generen alrededor del nuevo aeropuerto podrían afectar negativamente la calidad de vida de los habitantes", advirtió.

Asimismo, se refirió a la desconexión entre el desarrollo urbano del Callao y las grandes obras de infraestructura como el nuevo aeropuerto. “Están queriendo que el aeropuerto funcione mal: solo tiene un punto de acceso, por una sola avenida. No está conectado con transporte público ni con el resto del Callao, y menos con Lima”.

Finalmente, para el CoDirector de Soñadores Urbanos Urban Lab, la planificación urbana del Callao no está abordando la ciudad como un sistema integral: “El entorno del aeropuerto debería estar planificado para que también beneficie a los ciudadanos. Se prioriza ampliar vías, pero no se piensa en espacios públicos, accesibilidad peatonal o conectividad. No hay una mirada de ciudad”.