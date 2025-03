"Aquí no tenemos agua potable. La comunidad siempre ha tomado agua de las quebradas, pero ahora están contaminadas", sentencia Otoniel Shajian, presidente de la organización ORPASY (Organización del Pueblo Awajún del Sector Yurapaga), una de las nueve comunidades afectadas por el nuevo derrame de petróleo registrado en el kilómetro 315 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), cerca de la comunidad nativa Sinchi Roca, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, Loreto.

En la madrugada del 19 de marzo, comuneros de la zona detectaron un derrame de crudo en una quebrada afluente de Pijuayal, momento en que alertaron a Petroperú, empresa estatal responsable del oleoducto Norperuano. Fueron las propias comunidades quienes instalaron una barrera provisional para contener el desastre. Horas después, José Rojas, responsable de relaciones comunitarias de Petroperú, llegó a la zona, donde se reunió con las comunidades de Sinchi Roca y Pijuayal.

Sin embargo, los líderes comunales se sorprendieron al leer el comunicado de la empresa, ya que en la reunión sostenida con autoridades de las federaciones ORPASY y CHAPI SHIWAG y el área de Programa de Derechos de DAR Perú, PetroPerú no se mencionó la posibilidad de un "atentado" contra el oleoducto. Las comunidades rechazan esta versión, exigen una investigación más rigurosa y demandan alimentos y agua potable.

Derrame de petróleo afecta a comunidades de Datem del Marañón

En un reciente comunicado, Petroperú denunció un tercer ataque contra el ONP en lo que va del 2025, señalando que "se suma a los ocurridos en febrero en los kilómetros 385 y 376". Además, informó que se instalaron barreras de contención para evitar que el crudo alcance el río Marañón.

No obstante, las organizaciones indígenas advierten que, sin investigaciones preliminares, la petrolera no puede afirmar que se trate de un ataque. "Ganan millones, pero no remedian ni limpian, lo dejan igual. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? Nadie asume la responsabilidad, mientras el pueblo sigue afectado y sin desarrollo. Al final, esto significa una gran pérdida de vidas, y eso es lo más importante ahora", sentencia Willy Sejekam Tsamash, presidente de la organización Ijumbau Chapi Shiwag.

Según asociaciones indígenas, el derrame ha contaminado las quebradas Pijuayal, Río Rojo, Yurapaga y Apaga, con el riesgo de que el crudo llegue al río Marañón. Denuncian que sus únicas fuentes de agua han sido afectadas, poniendo en peligro el acceso a agua limpia, alimentación y salud de más de 2,500 personas en las comunidades de Sinchi Roca, Pijuayal, Palestina, Sachapapa, Belén, Nueva Cajamarca, Atahualpa, Nazareth y 70. La situación podría agravarse si la contaminación alcanza el Marañón.

Comunidades demandan agua potable mientras los niños no asisten a clases

En Sinchi Roca, más de 100 familias están en riesgo, y en Pijuayal, el colegio que alberga a 170 alumnos ha perdido acceso a agua potable y alimentación. "Ahora esas comunidades han detenido sus clases. ¿Cómo van a asistir los alumnos sin alimentación, sin desayuno? Por ello, las instituciones han paralizado sus actividades, ya que no pueden seguir funcionando en estas condiciones", demanda Otoniel Shajia.

𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼́𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗲𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼 𝗡𝗼𝗿𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗮 𝟵 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗮𝘁𝗲𝗺 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗻̃𝗼́𝗻. Foto: CORPI

Asimismo, las comunidades exigen a PetroPerú la entrega urgente de agua limpia y alimentos, ya que, aunque la empresa trabaja en mitigar el derrame, no está atendiendo adecuadamente las necesidades inmediatas de la población. Según los trabajadores de la contingencia, el derrame proviene de una fuga a más de un metro de profundidad, lo que indica que es una ruptura natural, no una intervención externa, dado el estado de la tubería de más de 50 años.

Por su parte, Petroperú ha demandado la presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para que realicen la constatación del 'atentando' en las próximas horas.