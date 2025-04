Construcción ilegal pone en riesgo patrimonio cultural del Perú sin autorización del Ministerio de Cultura

En el distrito de Ollantaytambo, la construcción de una edificación de tres niveles en el sector de Ventiderio ha generado preocupación entre las autoridades y defensores del patrimonio cultural. Esta obra, levantada sin la debida autorización, altera la imagen del Parque Arqueológico, un lugar de gran relevancia histórica y turística en el Perú.

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, ha abierto un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los responsables de esta construcción. Según los informes técnicos, la edificación no solo carece de los permisos requeridos, sino que también utiliza materiales que no son acordes con la tipología arquitectónica de la zona.

Investigación en curso tras construcción ilegal

La situación se complica aún más al considerar que la dirección del Parque Arqueológico de Ollantaytambo había presentado una denuncia el 16 de diciembre de 2024. En respuesta a este hecho, la Fiscalía Provincial Penal de Urubamba ha iniciado una investigación preliminar con el objetivo de identificar a los responsables de la construcción y establecer las sanciones pertinentes que puedan aplicarse.

Las normativas vigentes en el país establecen que cualquier intervención en un bien reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación debe contar con la aprobación del Mincul. La construcción en cuestión no solo incumple este requisito, sino que también ha suscitado interrogantes sobre la responsabilidad de los propietarios y el papel de las autoridades locales en la concesión de permisos.

Medidas legales contra responsables

El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un Procedimiento Administrativo Sancionador con el objetivo de identificar a los responsables de la construcción en una zona patrimonial y aplicar las sanciones pertinentes. Esta investigación se lleva a cabo bajo el marco de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su reglamento, establecido por el Decreto Supremo 005-2019.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través de su Subdirección de Patrimonio Cultural y el Área Funcional de Defensa del Patrimonio Cultural, ha afirmado que se están implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar el parque arqueológico afectado.

Una de las inquietudes más relevantes en este contexto es la aparente falta de supervisión por parte de las autoridades locales. La legislación vigente estipula que cualquier intervención en áreas patrimoniales debe ser monitoreada y contar con planes de vigilancia arqueológica. Sin embargo, en este caso, se ha evidenciado la ausencia de controles adecuados, lo que ha suscitado dudas sobre posibles omisiones en el ejercicio de sus funciones por parte de los responsables.

Cuestionan permisos otorgados

El medio local Lima Gris ha reportado que la edificación de un nuevo hotel ha generado controversia por la velocidad con la que se ha llevado a cabo su construcción. Según los documentos del permiso, Lucinda Miranda Farfán aparece como la solicitante de la obra de tres pisos, mientras que Derik Miranda Farfán es el nombre que figura en los registros de la empresa hotelera. Esta situación ha suscitado indagaciones sobre un posible lazo familiar entre ambos y la manera en que se gestionaron los permisos necesarios para la edificación.

Se destacó que la autorización otorgada por la municipalidad establecía la necesidad de mantener el volumen original del edificio existente y preservar los elementos arquitectónicos tradicionales. No obstante, la nueva estructura construida no cumple con estas directrices. Un experto en conservación aclaró: “La restitución volumétrica no debe conllevar la modificación de la tipología arquitectónica ni la incorporación de materiales que no correspondan a la zona”.

En medio de las investigaciones en curso, el Ministerio de Cultura ha reafirmado su compromiso de llevar a cabo las acciones pertinentes para proteger este importante sitio. La atención se centra en las posibles sanciones que se podrían imponer y en las medidas que se implementarán para asegurar que incidentes similares no ocurran nuevamente en el futuro.

