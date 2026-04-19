El ‘plan Morrocoy’ de López Aliaga para anular las elecciones

Intención. El plan de López Aliaga consiste en encarcelar a Corvetto de la ONPE y destituir a Burneo de la JNE para promover la anulación de las elecciones.

Intención. El plan de López Aliaga consiste en encarcelar a Corvetto de la ONPE y destituir a Burneo de la JNE para promover la anulación de las elecciones.

Rafael López Aliaga encabeza una campaña de desinformación que pretende la anulación de las elecciones presidenciales, basándose en un supuesto plan Morrocoy, según el cual sectores de izquierda organizados han afectado el proceso electoral para quitarle votos al candidato de Renovación Popular.

Exagentes de inteligencia de la Policía Nacional que trabajan para la campaña de López Aliaga filtraron a La República un esquema de lo que sería el plan Morrocoy para cometer fraude, y que supuestamente aplicaron Hugo Chávez en 2012 y Nicolás Maduro en 2018 para ganar las elecciones presidenciales.

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El llamado plan Morrocoy fue repetidamente mencionado por López Aliaga en la noche del martes 14 de abril, cuando convocó a una marcha para denunciar fraude electoral y le dio un plazo de 24 horas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que anulara la votación del domingo 12 de abril.

Según López Aliaga, los reportes de mesas de votación que no se instalaron, el hallazgo de material electoral desechado, la lentitud en el conteo de los votos, serían parte del plan Morrocoy para restarle votos.

El gráfico que se publica en estas páginas es una reproducción de un esquema que los exagentes de inteligencia policial entregaron a La República, con la finalidad de que se difunda la narrativa del falso fraude electoral.

Dijeron que se llama plan Morrocoy porque el objetivo es desalentar a los electores a votar, demorando el sufragio. Morrocoy es el nombre de una especie de tortuga de Venezuela, y alude a su lentitud. Los opositores a Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron quienes bautizaron con esa denominación al plan fraudulento para que ambos ganasen las elecciones en 2012 y 2018, respectivamente.

“El señor (Piero) Corvetto es parte de un engranaje, es parte de una estrategia”, dijo esa noche López Aliaga: “El señor Corvetto ha violado la ley como se de la gana. El señor ha entregado material a las 10:30, 11, 12, cosa nunca antes vista. Ni en Venezuela, en la dictadura de Maduro, se ha visto esta porquería”.

El plan incluye al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien López Aliaga presiona para que anule las elecciones sin fundamento.

El origen. En la campaña presidencial de 2012, Hugo Chávez ganó aplicando la llamada “Operación Morrocoy”. Foto: difusión

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Amenaza directa

“Usted (Burneo) es cómplice de decir que únicamente el daño ha sido de algunas mesas no abiertas. Este es un método que se usa en Venezuela. (Es el) plan Morrocoy, la tortuga. Ya sabe por dónde se lo va a meter, señor, el morrocoy. El morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter. (...) Señor Burneo, prepárese para su propio plan Morrocoy”, expresó López Aliaga.

Los exagentes de inteligencia de la policía que están al servicio de la campaña del candidato de Renovación Popular confirmaron a La República que el plan Morrocoy tiene como objetivo sacar a Piero Corvetto de la ONPE y de Roberto Burneo del JNE. Y todos sus esfuerzos se enfilan en la destitución o renuncia de ambos para inmediatamente requerir la anulación de las elecciones del domingo 12 de abril.

Según las fuentes, los incidentes reportados como la no instalación de mesas de sufragio, así como la demora del inicio de votación, así como la tardanza en el conteo de votos, “es una táctica política de supresión de votantes para favorecer al candidato izquierdista (en este caso, a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú). Esto explica por qué López Aliaga es superado en votos por Sánchez. Esa es la ‘operación Morrocoy’. La lentitud del proceso afecta al que está adelante, en este caso López Aliaga, y favorece a los que están atrás”, explicaron las fuentes.

“Otra modalidad de la ‘operación Morrocoy’ es ampliar el horario de votación, que es lo que efectivamente sucedió el domingo. Se amplió hasta las seis de la tarde debido a las fallas en la distribución del material electoral”, añadieron las fuentes que proporcionaron el esquema del supuesto plan Morrocoy ejecutado el día de las elecciones.

Operación Morrocoy: mecánica del retraso electoral. Foto: La República / Congreso de la República

Operación Morrocoy: mecánica del retraso electoral. Foto: La República / Congreso de la República

Operación Morrocoy: mecánica del retraso electoral. Foto: La República / Congreso de la República

Carece de sustento

“La destitución del presidente del JNE y del jefe de la ONPE como responsables de las deficiencias en las elecciones, es el primer paso para buscar la nulidad de las elecciones”, confirmaron las fuentes.

Lo que dicen los agentes de inteligencia vinculados con López Aliaga, es que “el objetivo de la izquierda es que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta con Roberto Sánchez le gane, como sucedió en las elecciones de 2021. La gente que vota por la izquierda no tiene conocimiento sobre la realidad nacional que muchos han olvidado. La gente quiere que Perú sea otra Venezuela o Cuba. La mafia de la izquierda quiere inflar al candidato radical (Roberto Sánchez), el ‘panetón rojo’, para que le gane a Keiko Fujimori en la segunda vuelta”, dijeron las fuentes.

Sin embargo, el supuesto plan Morrocoy, sobre la existencia de un fraude electoral para afectar a López Aliaga y favorecer al izquierdista Roberto Sánchez, carece de fundamento, según expertos electorales consultados.

El psicólogo social y analista político, Hernán Chaparro, señaló que el plan Morrocoy es una campaña de desinformación manejada por Rafael López Aliaga para generar dudas en la población y desacreditar a las autoridades electorales.

“Antes de la votación, López Aliaga ya estaba con un discurso de fraude. Toda desinformación parte de un elemento de realidad que le da similitud, pero no hay ninguna prueba de la supuesta intencionalidad de fraude. De lo que sí hay pruebas son los activistas de López Aliaga que están difundiendo esta información, tratando de buscar dudas sobre la transparencia de las elecciones”, argumentó Chaparro.

“Hay operadores políticos que están alimentando a medios con información sesgada para la construcción de una noticia. La ‘operación Morrocoy’ es la operación de López Aliaga tratando de buscar una agenda mediática”, precisó.

En esa misma línea, el analista e investigador en temas electorales, el abogado José Tello Alfaro, calificó al denominado plan Morrocoy de un esquema fantasioso.

“Es una narrativa muy especulativa, pero que lamentablemente es usada en el ambiente electoral. Aquí no habido fraude, lo que habido es una grave irregularidad. Los incidentes registrados durante la votación, no son evidencia de fraude electoral”, concluyó.

El chavismo inventó el ‘plan Morrocoy’

En 2012, durante el régimen de Hugo Chávez, se denunció el plan Morrocoy para relantizar la votación y así afectar al candidato de la oposición mediante el atraso de la instalación de mesas electorales o la falta del material logístico como computadoras e impresoras.

Durante las elecciones en las que participó Nicolás Maduro, se volvieron a presentar denuncias en el mismo sentido sobre el plan Morrocoy.

La congresista y candidata a la reelección por Renovación Popular, Norma Yarrow, confirmó que está en plena ejecución el llamado plan Morrocoy.

“Han agotado la confianza de las personas con computadoras que no prendían y alargando innecesariamente los tiempos”, como parte de la supuesta estrategia fraudista, señaló.