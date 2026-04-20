Javier Rabanal no continúa en Universitario: revelan salida del DT tras derrota contra Melgar

Javier Rabanal no va más en Universitario. El técnico español tenía las horas contadas en el club crema tras los malos resultados obtenidos en los últimos partidos de Liga 1 y Copa Libertadores. Esta noticia la dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien sigue de cerca al actual tricampeón del fútbol peruano.

Según lo informado por el comunicador, el técnico español deja la ‘U’ luego de haber caído ante Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura. “Javier Rabanal no continúa como DT de Universitario de Deportes”, informó a través de su cuenta de X.

Javier Rabanal no continuará bajo la dirección técnica de Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

Javier Rabanal no continúa en Universitario tras últimas derrotas

Gustavo Peralta había informado previamente que se llevaría a cabo una reunión entre Franco Velazco, Álvaro Barco y Javier Rabanal. Esto se daría cuando el plantel llegue a Lima tras la derrota ante Melgar en Arequipa. Finalmente, ambos directivos le hicieron saber que no seguirá siendo parte del proyecto crema. Con la salida del español, Jorge Araujo asumirá de forma interina la dirección técnica del equipo.

El español deja el equipo luego de haber dirigido 12 partidos entre campeonato local y Copa Libertadores. Rabanal sumó 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas al mando de Universitario. Las más cuestionadas fueron ante Coquimbo Unido jugando de local y contra Melgar en Arequipa, caída que los aleja de la lucha por el Torneo Apertura, donde se ubican en el cuarto lugar con 18 unidades, a 8 puntos del primer lugar que comparten Alianza Lima y Los Chankas.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Los cremas afrontarán su próximo duelo sin la presencia de Javier Rabanal ante Deportivo Garcilaso, en un partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril desde las 8.30 p. m. y tendrá como escenario al Estadio Monumental.





