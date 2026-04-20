HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones
Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     Recuento de votos: audiencias del JEE para resolver actas observadas de las elecciones     
EN VIVO

López Aliaga acusa a Keiko Fujimori de fraude y Burneo ataca a Corvetto | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Javier Rabanal no continúa en Universitario: revelan salida del DT tras derrota contra Melgar

El periodista Gustavo Peralta informó a través de sus redes sociales que Javier Rabanal no continuará en Universitario. Derrota contra Melgar fue decisiva para definir su futuro.

Javier Rabanal no seguirá siendo entrenador de Universitario. Foto Liga 1
Javier Rabanal no seguirá siendo entrenador de Universitario. Foto Liga 1

Javier Rabanal no va más en Universitario. El técnico español tenía las horas contadas en el club crema tras los malos resultados obtenidos en los últimos partidos de Liga 1 y Copa Libertadores. Esta noticia la dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien sigue de cerca al actual tricampeón del fútbol peruano.

Según lo informado por el comunicador, el técnico español deja la ‘U’ luego de haber caído ante Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura. “Javier Rabanal no continúa como DT de Universitario de Deportes”, informó a través de su cuenta de X.

Javier Rabanal no continuará bajo la dirección técnica de Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

Javier Rabanal no continuará bajo la dirección técnica de Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

PUEDES VER: Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

lr.pe

Javier Rabanal no continúa en Universitario tras últimas derrotas

Gustavo Peralta había informado previamente que se llevaría a cabo una reunión entre Franco Velazco, Álvaro Barco y Javier Rabanal. Esto se daría cuando el plantel llegue a Lima tras la derrota ante Melgar en Arequipa. Finalmente, ambos directivos le hicieron saber que no seguirá siendo parte del proyecto crema. Con la salida del español, Jorge Araujo asumirá de forma interina la dirección técnica del equipo.

El español deja el equipo luego de haber dirigido 12 partidos entre campeonato local y Copa Libertadores. Rabanal sumó 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas al mando de Universitario. Las más cuestionadas fueron ante Coquimbo Unido jugando de local y contra Melgar en Arequipa, caída que los aleja de la lucha por el Torneo Apertura, donde se ubican en el cuarto lugar con 18 unidades, a 8 puntos del primer lugar que comparten Alianza Lima y Los Chankas.

PUEDES VER: Pablo Guede asegura que Alianza Lima no tuvo su mejor partido pese a golear 8-0: "El resultado abultado equivoca"

lr.pe

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Los cremas afrontarán su próximo duelo sin la presencia de Javier Rabanal ante Deportivo Garcilaso, en un partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril desde las 8.30 p. m. y tendrá como escenario al Estadio Monumental.



Notas relacionadas
Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

LEER MÁS
Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Real Madrid vs Alavés: fecha y hora del partido por la jornada 33 de LaLiga de España

Real Madrid vs Alavés: fecha y hora del partido por la jornada 33 de LaLiga de España

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su promesa para la 'final' entre Perú vs Venezuela: "No me importa mi integridad"

Carlos Zambrano y su promesa para la 'final' entre Perú vs Venezuela: "No me importa mi integridad"

LEER MÁS
Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y se aleja de la lucha por el Torneo Apertura 2026

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Rabanal no continúa en Universitario: revelan salida del DT tras derrota contra Melgar

¡Más enamorado que nunca! Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo y desata furor al bailar con ella en pleno concierto en Brooklyn

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

Deportes

Revelan que Javier Rabanal no continuaría en Universitario tras malos resultados: "Van a conversar con él"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

Pablo Guede asegura que Alianza Lima no tuvo su mejor partido pese a golear 8-0: "El resultado abultado equivoca"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE comenzó el recuento de votos de la elección presidencial: resultados definirán el pase a segunda vuelta

Multa por no votar Elecciones 2026: montos según el distrito donde vivas

Revisa aquí cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025