HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones 2026: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%
Resultados Elecciones 2026: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%     Resultados Elecciones 2026: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%     Resultados Elecciones 2026: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%     
Política

Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16

Según la agenda de la PCM, la reunión se desarrollo de 9.00 a.m. a 9.48 a.m. del lunes 20 de abril. Arroyo también tuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y el Ministro de Defensa, Carlos Díaz.

Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16
Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se reunió con el primer ministro, Luis Arroyo, en la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en medio de retraso en compra de aviones F-16.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según la agenda de la PCM, la reunión se desarrollo de 9.00 a.m. a 9.48 a.m. del lunes 20 de abril.

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, durante esa mañana, Arroyo también tuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y el Ministro de Defensa, Carlos Díaz, de 7.55 a.m. a 8.50 a.m. También con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, de 9.50 a 10.03. Todos altos funcionarios vinculados al proceso de compra.

larepublica.pe

PUEDES VER: López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

lr.pe

El gobierno tenía previsto la firma de un acuerdo con la empresa norteamericana Lockheed Martin para adquirir 24 aviones F-16 Block 70 por 3.500 millones. Sin embargo, no se concretó, pues el presidente José María Balcázar indicó que se trata de un proceso que deberá atender el próximo gobierno.

Además de Lockheed Martin, en el proceso también participaban la compañía francesa Dassault Aviation, con el Rafale F4, y Saab, una empresa sueca que ofrecía el Gripen E/F. A.

“Estoy evaluando eso (comunicarse con Trump) porque en realidad este es una compra muy grande y que lógicamente necesitamos que los dineros del Perú se sopesen bien para ver si la compra es necesaria solamente a un estado o también como se había iniciado esta compra hace tiempo con las ofertas de Francia y de Escocia que tenían incluso precios mucho más baratos según el expediente que hemos revisado y Suecia está reclamando que le den una respuesta sobre su oferta”, expresó el mandatario.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

lr.pe

FF.AA rechaza decisión de José María Balcázar

Las FF. AA. cuestionaron la postergación de compra por medio de un comunicado. “El incumplimiento de compromisos por el Estado peruano puede generar consecuencias en el plano internacional”, se lee.

Oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro, agrupados en la asociación Unión Fuerza Aérea, también rechazaron la medida.

“La postergación de esta medida no puede interpretarse como prudencia, sino como una señal de debilidad e indecisión frente a los desafíos de la Defensa Nacional. Cada día de retraso implica una pérdida progresiva de capacidad operativa, un deterioro de la preparación estratégica y una mayor vulnerabilidad del país ante potenciales amenazas”, indicaron.

“El Perú requiere autoridades que comprendan que la Defensa Nacional no admite improvisaciones ni dilaciones. Se construye sobre la base de decisiones firmes, oportunas y sustentadas en criterios técnicos, no en consideraciones políticas coyunturales”, agregaron.

Notas relacionadas
Congreso otorga voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo

Congreso otorga voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo

LEER MÁS
Gabinete Arroyo acude mañana al Congreso para solicitar voto de confianza en medio del contexto electoral

Gabinete Arroyo acude mañana al Congreso para solicitar voto de confianza en medio del contexto electoral

LEER MÁS
Luis Arroyo respalda a Óscar Arriola y descarta su salida en medio de crisis de inseguridad

Luis Arroyo respalda a Óscar Arriola y descarta su salida en medio de crisis de inseguridad

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

LEER MÁS
López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

LEER MÁS
Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

LEER MÁS
Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez sigue en el segundo lugar y se distancia de López Aliaga, según ONPE al 93.570%

LEER MÁS
Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha

Samuel Dyer exige a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha

LEER MÁS
Marisol Pérez Tello se pronuncia tras primera vuelta y afirma que no dejará la política: "Vamos a seguir acá"

Marisol Pérez Tello se pronuncia tras primera vuelta y afirma que no dejará la política: "Vamos a seguir acá"

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Pamela Franco sorprende al revelar que encaró a Christian Cueva tras ser tildada como su ‘amante’: “Yo no soy víctima”

Política

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

Sánchez supera a López Aliaga y sigue liderando con Keiko el conteo de la ONPE al 91%

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se registra 23% de ausentismo al 93% conteo de actas de la ONPE

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

Sánchez supera a López Aliaga y sigue liderando con Keiko el conteo de la ONPE al 91%

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025