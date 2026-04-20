Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16

Embajador de EE.UU, Bernie Navarro, se reunió con Luis Arroyo en medio de retraso en compra de aviones F-16

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se reunió con el primer ministro, Luis Arroyo, en la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en medio de retraso en compra de aviones F-16.

Según la agenda de la PCM, la reunión se desarrollo de 9.00 a.m. a 9.48 a.m. del lunes 20 de abril.

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Además, durante esa mañana, Arroyo también tuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y el Ministro de Defensa, Carlos Díaz, de 7.55 a.m. a 8.50 a.m. También con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, de 9.50 a 10.03. Todos altos funcionarios vinculados al proceso de compra.

El gobierno tenía previsto la firma de un acuerdo con la empresa norteamericana Lockheed Martin para adquirir 24 aviones F-16 Block 70 por 3.500 millones. Sin embargo, no se concretó, pues el presidente José María Balcázar indicó que se trata de un proceso que deberá atender el próximo gobierno.

Además de Lockheed Martin, en el proceso también participaban la compañía francesa Dassault Aviation, con el Rafale F4, y Saab, una empresa sueca que ofrecía el Gripen E/F. A.

“Estoy evaluando eso (comunicarse con Trump) porque en realidad este es una compra muy grande y que lógicamente necesitamos que los dineros del Perú se sopesen bien para ver si la compra es necesaria solamente a un estado o también como se había iniciado esta compra hace tiempo con las ofertas de Francia y de Escocia que tenían incluso precios mucho más baratos según el expediente que hemos revisado y Suecia está reclamando que le den una respuesta sobre su oferta”, expresó el mandatario.

FF.AA rechaza decisión de José María Balcázar

Las FF. AA. cuestionaron la postergación de compra por medio de un comunicado. “El incumplimiento de compromisos por el Estado peruano puede generar consecuencias en el plano internacional”, se lee.

Oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro, agrupados en la asociación Unión Fuerza Aérea, también rechazaron la medida.

“La postergación de esta medida no puede interpretarse como prudencia, sino como una señal de debilidad e indecisión frente a los desafíos de la Defensa Nacional. Cada día de retraso implica una pérdida progresiva de capacidad operativa, un deterioro de la preparación estratégica y una mayor vulnerabilidad del país ante potenciales amenazas”, indicaron.

“El Perú requiere autoridades que comprendan que la Defensa Nacional no admite improvisaciones ni dilaciones. Se construye sobre la base de decisiones firmes, oportunas y sustentadas en criterios técnicos, no en consideraciones políticas coyunturales”, agregaron.