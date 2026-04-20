¿Acaso una película sobrevalorada?: “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho

La última edición de los premios Oscar tuvo en su nueva categoría, mejor película internacional (antes mejor película extranjera), cinco películas que venían muy bien rankeadas; tanto el público como la crítica habían manifestado su entusiasmo por la solidez que mostraban y por el diálogo que entablaban con la actualidad. Se entiende que toda película que llega a estas instancias debe ser no menos que buena, pero el subrayado es necesario porque no siempre ha sido así.

Una de las películas que compitió en esta categoría dedicada al cine internacional venía con los mejores reconocimientos. Nos referimos a la película brasileña El agente secreto (2025) de Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura. Por ejemplo, en la edición del 2025 del Festival de Cannes llegó a ser la película más premiada, consiguiendo los galardones en mejor dirección, mejor actor, el premio FIPRESCI (otorgado por la crítica dentro del marco del festival), entre otros. En el Festival de Cine de Lima, para ponernos locales, se impuso como la mejor película de ficción. Su recorrido hacia el Oscar, se colige, fue no menos que auspicioso. Para no pocos era la película favorita para llevarse el Oscar a mejor película internacional. Pero algo pasó, no consiguió ninguna estatuilla. Claro, la estatuilla no define la perdurabilidad de una película. En esta categoría, a los premios Oscar, a lo largo de su historia, se les ha escapado varias veces la tortuga. Veamos al vuelo: Matrimonio a la italiana (Italia/1964) de Vittorio de Sica, Mujeres al borde de un ataque de nervios (España/1988) de Pedro Almodóvar y Amores perros (México/2000) de Alejandro González Iñárritu. Obras maestras.

Violencia política

Brasil, en el siglo XX, tuvo dos dictaduras. La primera, de Getulio Vargas (de 1937 a 1945); y la segunda, una dictadura cívico-militar que duró 21 años, de 1964 a 1985. Son periodos que no han escapado de la mirada de los creadores brasileños; al respecto, pensemos en la obra de Rubem Fonseca, específicamente en su novela Agosto (cuyo contexto son los últimos días de vida de Vargas, para más señas). Ese par de dictaduras conforma el espectro de los años de la violencia política en Brasil. Los periodos oscuros no terminan cuando acaban; más bien es la memoria la que no deja de reconfigurarlos, especialmente cuando no se ha conseguido justicia. Así pasa en Perú, Argentina y Colombia si nos referimos a algunos países de la región igualmente marcados por la intolerancia política y la sangre.

Kleber Mendonça Filho en Cannes. Foto: AFP.

1977

Este es un año especial dentro de la historia brasileña, porque la dictadura cívico-militar empezaba a bajar la intensidad de la represión en contra de los disidentes. En este contexto, tenemos a Armando (Wagner Moura), un profesor e investigador universitario que llega a Recife en un Volkswagen amarillo. Cuando se dispone a cargar de combustible su automóvil, se percata de la presencia de un cadáver, tapado con cartón, en una de las entradas del grifo. La extrañeza se refuerza con la naturalidad con la que el empleado del grifo atiende a Armando; misma extrañeza que se repotencia mucho más con la llegada de la policía al grifo. En vez de averiguar por qué ese cadáver está ahí, tienen la orden de revisar el escarabajo amarillo de Armando.

Armando se hospeda en una suerte de pensión que no es más que una casa refugio para perseguidos políticos administrada por una mujer de 77 años a quien todos llaman doña Sebastiana. Algunos mantienen sus nombres reales, otros prefieren un pseudónimo. Armando pasa a llamarse Marcelo, a saber.

Armando tiene un hijo pequeño llamado Fernando. La madre del niño y pareja de Armando está muerta. Poco tiempo atrás, Armando y Fátima, ambos investigadores, tuvieron una discusión con el empresario Henrique Ghirotti, ligado a la dictadura militar, quien anula los fondos de investigación de la universidad para la que Armando y Fátima trabajaban. Para expandir sus empresas, Ghirotti requiere que las universidades públicas de la zona no cuenten con programas de investigación. La pareja humilla a Ghirotti y su hijo matón en un restaurante. Ghirotti no lo soporta y usa todos sus vínculos para asesinar a Armando.

Kleber Mendonça Filho nos presenta la historia de una persecución silenciosa, en donde la muerte está muy presente en el contexto de época; es decir, todos saben que los militares asesinan a quienes consideran incómodos, y la muerte convive con el espíritu festivo propio del pueblo brasileño (hay tiempo para reír entre tanta desgracia, incluso los psicosociales están a la orden del día con la pierna humana amputada por un tiburón, que suscita crónicas en la prensa y que calza con el estreno en Brasil de Tiburón de Steven Spielberg, segmentos que le dan el toque surrealista a El agente secreto). Pero el gran problema del director es la interacción de sus personajes. Por lo dicho, esta es una historia atractiva con personajes ricos (ni hablar de la duración de poco más de dos horas y media), pero que no terminan de cuajar debido a las muchas capas narrativas del relato, como lo político, lo familiar, lo social, lo íntimo, la angustia, la venganza, la esperanza, etc., que el director no supo aquilatar. Ejemplo de lo dicho es la escena final, en la que se impone el azar por fuerza y no por naturalidad.

La narratología tiene una larga tradición y su base no es otra que la interacción entre los personajes, que es el punto débil de El agente secreto, que se pierde en su ambición de época. Con esta falencia, no tenía opción alguna ante Valor sentimental de Joachim Trier y Fue solo un accidente de Jafar Panahi.