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Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

Tragedia en Bogotá: identifican a víctimas de ataque durante rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso'. Autoridades investigan los hechos ocurridos en Colombia.

La matanza en el set de 'Sin senos sí hay paraíso' ha dejado profundo dolor en la industria de las telenovelas. Foto: Composición LR/Difusión
La matanza en el set de 'Sin senos sí hay paraíso' ha dejado profundo dolor en la industria de las telenovelas. Foto: Composición LR/Difusión

Una jornada de grabación de 'Sin senos sí hay paraíso' en Bogotá terminó en tragedia tras un violento ataque con arma blanca que dejó 3 personas muertas y varios heridos. El hecho ocurrió en el sector de Los Laches, en el centro de la capital de Colombia, mientras el equipo trabajaba en nuevas escenas de la producción.

Con el paso de las horas, se han conocido detalles clave del caso, incluyendo la identidad de algunas de las víctimas. La actriz Carolina Gaitán, integrante del elenco, expresó su dolor en redes sociales al despedir a uno de los jóvenes que formaba parte del equipo, lo que ha generado conmoción en la industria del entretenimiento.

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Identifican a miembro de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' que falleció tras ataque

Entre las víctimas mortales fue identificado Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de 18 años que participaba en el rodaje de Sin senos sí hay paraíso. Su fallecimiento fue confirmado tras el ataque ocurrido el sábado 18 de abril en Bogotá.

La actriz Carolina Gaitán compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde recordó al joven con palabras emotivas: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento”. El testimonio refleja el impacto que tuvo la pérdida dentro del equipo de producción en Colombia.

Nicolás formaba parte de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'

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¿Quién sería el segundo integrante de la producción fallecido tras brutal ataque en rodaje?

Las autoridades también confirmaron la muerte de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien trabajaba como conductor de uno de los vehículos oficiales del rodaje en Bogotá. Ambos formaban parte del equipo técnico vinculado a la producción realizada por Telemundo Studios en colaboración con TIS Studios.

El incidente dejó un saldo total de 3 fallecidos, incluido el agresor, y al menos una persona herida. Según información oficial, 4 individuos fueron detenidos en medio de las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido durante el rodaje en Colombia.

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¿Qué pasó en el set de 'Sin senos sí hay paraíso 4'?

De acuerdo con versiones recogidas por testigos y autoridades, el ataque se produjo cerca del Instituto Roosevelt, donde se desarrollaba la grabación. Un hombre habría abordado al equipo solicitando un cigarrillo y, tras no obtener respuesta, atacó con un bisturí a uno de los trabajadores.

En cuestión de segundos, otros integrantes del rodaje intentaron intervenir para defender a la víctima, pero también resultaron gravemente heridos. Durante el forcejeo, el agresor fue reducido, falleciendo en el lugar. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que el hecho dejó “una persona herida y tres fallecidas, entre ellas el atacante”.

Las autoridades en Colombia han restringido la difusión de imágenes debido a la violencia del suceso, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso.

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