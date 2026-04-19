Pamela Franco rompe en llanto al hablar por primera vez de la condición de su hija con Christian Domínguez

La cantante Pamela Franco volvió a captar la atención mediática tras difundirse un adelanto de su participación en el programa conducido por Andrea Llosa. En las imágenes promocionales, la artista aparece visiblemente afectada al abordar por primera vez un tema delicado relacionado con su vida familiar.

El avance, emitido en la previa del programa televisivo, muestra a la actual pareja de Christian Cueva entre lágrimas mientras responde a preguntas sobre la condición de su hija, fruto de su pasada relación con Christian Domínguez. La situación ha despertado interés entre los seguidores de la farándula local, quienes esperan conocer más detalles en la emisión programada para el lunes 20 de abril por Panamericana Televisión.

Pamela Franco abre su corazón al hablar de su hija con Christian Domínguez

Durante la entrevista, Pamela Franco deja ver su lado más vulnerable al referirse a la situación que atraviesa su hija con el líder de la Gran Orquesta Internacional. “Se supone que él también sentía ese dolor”, se le escucha decir en uno de los fragmentos difundidos, lo que sugiere un contexto emocional compartido entre ambos padres.

La intervención de Andrea Llosa refuerza el tono sensible del momento al mencionar directamente “la condición de tu hija”, comentario que es confirmado por la artista entre lágrimas. Aunque no se brindan detalles específicos, el contenido apunta a una revelación íntima que hasta ahora no había sido expuesta en público.

Pamela Franco hará más confesiones frente a Andrea Llosa

El avance también anticipa otros momentos de tensión durante la conversación. La conductora plantea preguntas relacionadas con episodios pasados, incluyendo vínculos sentimentales y decisiones personales que habrían marcado la vida de la cantante.

Entre los extractos difundidos, destaca una frase en la que Pamela Franco recuerda una etapa complicada: “El bar que tenía lo tenía que dejar con candado porque si no venía y no encontraba nada”. El testimonio sorprendió a varios, aunque no se especificó si era un episodio propio o de su relación con alguna expareja.

Además, el diálogo incluiría cuestionamientos sobre su relación con terceros, lo que amplía el espectro de temas abordados en la entrevista. “Y ahora se ve como mamá y sabiendo eso, no te importó”, le cuestiona Andrea Llosa en su programa. La participación de la cantante de cumbia en el espacio de Panamericana TV promete revelar aspectos desconocidos de su historia reciente, generando expectativa en la audiencia.