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Sociedad

Fuerzas Armadas destruyen equipos de minería ilegal valorizados en más de S/2.3 millones

La operación se concentró en el distrito de Inambari, región Madre de Dios. La ejecución se suma a otras intervenciones con las que se busca debilitar la logística de redes criminales.

Cinco pozas de gran tamaño y tres balsas draga figuran entre el material destruiddo.
Cinco pozas de gran tamaño y tres balsas draga figuran entre el material destruiddo. | Foto: Difusión

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asestó un duro golpe a la minería ilegal en Madre de Dios. Los efectivos lograron incautar y destruir equipos que servían para esta actividad ilícita valorizados en más de S/2.3 millones.

El operativo se concentró en los sectores de Balata y Playa Córdoba, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, donde se identificaron puntos de activos de extracción ilegal. La acción fue ejecutada por tropas de la Segunda Brigada de Selva del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fiscalía Ambiental.

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Material destruido por autoridades

Durante la intervención, se desmantelaron cinco pozas de gran tamaño y tres balsas grandes. Además, se incautaron motores sumergidos, combustible, bombas de succión, alfombras, cilindros metálicos, tuberías y otros implementos clave para la operación minera.

Asimismo, se decomisaron más de mil metros de cuerda, tuberías metálicas y PCV de gran diámetro, entre otros materiales. Todo este equipamiento fue destruido e incinerado en el lugar, conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

Se busca debilitar a redes criminales

Con este tipo de acciones, el sector Defensa busca debilitar la logística de las organizaciones delictivas dedicadas a la minería ilegal, una actividad que amenaza al medioambiente y a la población, al promover dinámicas fuera de la ley como el narcotráfico y la trata de personas, entre otros delitos.

La reciente acción se suma a otros operativos recientes en la región, en la que los efectivos lograron destruir material valorizado en S/10.574.300 en el sector La Cantonera, así como en el área conocida como Azul, donde se acabó con insumos equivalentes a más de S/1.8 millones.

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