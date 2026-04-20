Fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacude Japón y activa alerta de tsunami en zonas costeras

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió la tarde de este lunes 20 de abril el norte de Japón, generando momentos de tensión entre la población y activando de inmediato los protocolos de emergencia en varias regiones del país.

Tras lo ocurrido, las autoridades japonesas iniciaron labores de monitoreo y evaluación de daños, mientras se ordenaron evacuaciones preventivas en zonas cercanas al litoral. Aunque el fenómeno generó alarma, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni afectaciones graves en infraestructura crítica.

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Terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte de Japón

El temblor ocurrió alrededor de las 16:53 horas (hora local) y tuvo su epicentro en aguas del océano Pacífico, a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de la región de Sanriku, una zona conocida por su alta actividad sísmica. La profundidad del evento fue de aproximadamente 10 kilómetros, lo que contribuyó a que el movimiento se percibiera con fuerza en varias localidades.

El impacto del mismo provocó la interrupción temporal de algunos servicios de transporte, incluido el tren bala en determinados tramos, como parte de los protocolos de seguridad establecidos en el país. Asimismo, se registraron cortes de electricidad en sectores puntuales, mientras equipos de emergencia fueron desplegados para evaluar posibles daños materiales.

Ante la situación, el Gobierno japonés conformó un equipo especial de respuesta para supervisar la evolución del evento y coordinar acciones de asistencia. La primera ministra informó que su gabinete se encuentra verificando el alcance de los daños humanos y estructurales, priorizando la seguridad de la población.

Japón activó alerta de tsunami y ordenó evacuaciones preventivas

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para amplias zonas del litoral, desde la isla de Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima. Las autoridades advirtieron sobre la posible llegada de olas de hasta tres metros de altura y pidieron a la población que se trasladara de inmediato a zonas elevadas o a refugios seguros.

En algunos puertos del norte del país se registraron variaciones en el nivel del mar, aunque de menor magnitud a la inicialmente prevista. Las autoridades insistieron en que los residentes permanezcan en lugares seguros hasta que se levante oficialmente la alerta, mientras continúan las labores de monitoreo ante posibles réplicas o cambios en las condiciones del mar.