La Fiscalía citó a Piero Corvetto este martes 21 de abril para que entregue su pasaporte en una diligencia programada a las 4.00 p. m. en el despacho fiscal. La medida alcanza al jefe de la ONPE en el marco de una investigación que sigue el Ministerio Público, tras las fallas logísticas que provocaron que no se abrieran mesas de sufragio durante la jornada electoral del 12 de abril y su posterior extensión para los ciudadanos afectados al día siguiente.

El documento fiscal, emitido por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, precisa que la diligencia corresponde a la “entrega de información voluntaria del testigo”. Esta se realizará en la sede del Ministerio Público y forma parte de las acciones que se vienen ejecutando tras las denuncias vinculadas al desarrollo de las elecciones 2026.

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Además de la entrega del pasaporte, la defensa de Piero Corvetto informó que expresará su disposición para el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esta medida ya había sido solicitada previamente por el propio jefe de la ONPE, con el objetivo de que las autoridades revisen sus llamadas y mensajes en el marco de la investigación.

Corveto señaló que cuenta con seguridad del Estado durante las 24 horas y que sus vacaciones, previstas entre el 7 y el 12 de mayo de 2026, quedaron sin efecto. Estos factores serán evaluados por la Fiscalía en el desarrollo del caso