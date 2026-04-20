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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, lunes 20 de abril de 2026, de Jhan Sandoval. Conoce el futuro en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de abril, según Jhan Sandoval
Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de abril, según Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este lunes 20 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del lunes 20 de abril?

  • Aries: Cambios sorpresivos en tus planes te harían pensar que pierdes el control de tu gestión. Evita que el mal humor se apodere de ti. Muestra seguridad y paciencia; podrás resolver esa situación.
  • Tauro: Tendrás que asumir las consecuencias de haber descuidado actividades en las que estabas comprometido. El día será largo, puesto que deberás presentar pendientes imposibles de obviar.
  • Géminis: Una persona que te tiene pendiente un dinero aún no te lo devuelve y esa demora ha paralizado una serie de actividades que querías realizar. Alguien que no pensaste te brindará apoyo.
  • Cáncer: Un familiar requiere de tu apoyo y deberás de cancelar la agenda que tenías programada para acompañarlo a resolver sus problemas. Agiliza todos los procesos. No te conviene demorarte.
  • Leo: Te harán una invitación o propuesta que dudarás en aceptar puesto que te costará ver las conveniencias. Antes de descartarla del todo detente y analiza. Es favorable, no pierdas la oportunidad.
  • Virgo: Termina esa etapa de incertidumbre a nivel laboral. Estás por recibir una oferta de parte de alguien que sabe de tu capacidad y admira tu trabajo. Es posible que asumas un cargo de liderazgo.
  • Libra: No dejes de vigilar tus actividades o negocios. Es posible que temas de tipo emocional hayan absorbido el total de tu atención. Cambia de actitud o serías víctima de estafas, pérdidas o robos.
  • Escorpio: Estás por conseguir el capital que necesitas para hacer realidad ese negocio que cambiará por completo tu situación. Será un día exitoso, donde tus gestiones y capacidad resaltarán.
  • Sagitario: Te has dejado guiar por una persona negativa que ha sembrado ideas equivocadas en tu mente. Hoy serás consciente de su manipulación y te liberarás por completo de ella. Todo mejorará.
  • Capricornio: Esa etapa de sufrimiento y angustia están por terminar. Llega a tus manos una oferta de trabajo que promete buenas ganancias económicas. Acéptala, tu vida dará un giro muy positivo.
  • Acuario: Una persona influyente y que guarda un gran aprecio por ti será de gran ayuda para lograr las metas que te has propuesto. Por la noche asistirás a una reunión, te rodarán amigos y familiares.
  • Piscis: Una mujer podría presionarte para que le entregues un dinero o un proyecto. Sus intenciones no son del todo buenas y deberás de ser cuidadoso de lo que pones en sus manos. Alerta.
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