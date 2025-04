Congreso: exaliados de Pedro Castillo van otra vez por la toma de la Derrama Magisterial

Dos años después de que se frenara el intento del expresidente Pedro Castillo por intervenir la Derrama Magisterial; desde el Congreso, sus aliados del Bloque Magisterial y de cuatro bancadas afines han vuelto con todo, otra vez, para lograr ese objetivo antes de que dejen sus cargos en julio del 2026.

La República ha podido comprobar que existen al menos 13 proyectos de ley vigentes para modificar el estatuto de dicha institución de seguridad social privada que administra el fondo previsional de miles de maestros nombrados de colegios públicos, quienes depositan un aporte mensual de 0,5% de una UIT (S/26.75, al 2025).

De esas 13 iniciativas, cinco son de autoría de los legisladores Álex Paredes, Lucinda Vásquez, Katy Ugarte, Segundo Quiroz y Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). En tanto, tres fueron presentadas por sus colegas Carlos Alva y Juan Carlos Mori (Acción Popular) y otros dos por Américo Gonza y Flavio Cruz (Perú Libre). A esa lista se suman las propuestas de Edgar Tello (Podemos), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Wilson Quispe (Juntos por el Perú).

A la fecha, tres de las propuestas legislativas se encuentran a un paso de llegar al Pleno del Congreso, lo que ha generado la preocupación de la Derrama y del Sutep. Se trata de aquellas presentadas por Álex Paredes, Edgar Tello y Wilson Quispe, las cuales fueron agrupadas y ya cuentan con un dictamen de la Comisión de Educación y un predictamen de la Comisión de Economía. Los exaliados de Pedro Castillo ahora esperan que su objetivo siga avanzando.

Pero, ¿qué proponen estos proyectos de ley? En resumen, buscan lo mismo que planteaba el Decreto Supremo n° 009-2022-Minedu, oficializada, en julio del 2022, por el expresidente Pedro Castillo y luego derogada, en abril del 2023, por la mandataria Dina Boluarte.

Por ejemplo, pretenden que ahora la incorporación y el retiro de la Derrama Magisterial sea libre y voluntaria; con el objetivo de que los docentes saquen sus aportes cuando lo deseen y no cuando cesen, como sucede. También proponen que sus órganos de gobierno y control sean designados mediante elecciones universales de los asociados en representación de los gremios sindicales y ya no del Sutep, por ser mayoritario.

Además, las iniciativas buscan cambiar la constitución de los miembros del directorio de la Derrama Magisterial, cuya mayoría la tiene el Sutep. Pero eso no es todo. También plantean el retiro facultativo y extraordinario, por única vez, de hasta el 100% del total de sus aportes, entre otros aspectos.

Respuesta del Sutep

Sobre el tema, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, mostró su preocupación que un grupo de congresistas, que “son profesores enemigos del Sutep y afiliados a la Fenatep-Conare”, insistan con pretender intervenir y destruir la Derrama Magisterial, como lo intentó Pedro Castillo.

“La mayoría de maestros los repudian porque negocian votos en el Congreso para destruir la Derrama. No pueden soportar que sea patrimonio del Sutep y no les importa ir contra la Constitución porque no se puede intervenir una institución jurídica de derecho privado”, aseguró.

En ese sentido, solicitó al presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, invitar a representantes del Sutep y de la Derrama Magisterial para que puedan brindar sus razones técnicas para rechazar estas propuestas que quieren descapitalizar a la entidad previsional y generar pánico financiero.

“Hasta el momento, no nos citan al Congreso y tratan de aprobar normas, sin siquiera escuchar a los involucrados. Por eso, pido a los parlamentarios que reflexionen e indaguen los verdaderos objetivos de la Derrama, con el fin de que no se presten al juego de maestros traidores al magisterio que intentan apropiarse de los fondos y llevar a la quiebra a la Derrama”, afirmó.

Castro advirtió que este 11 y 12 de abril se realizará una asamblea de delegados para decidir futuras acciones si es que persisten con la propuesta. Por el momento, la Comisión de Economía postergó para la otra semana la votación del predictamen que modifica el estatuto de la Derrama.

Posición de SBS y Gobierno

Ya la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha señalado que no son pertinentes estas propuestas porque tendrían un impacto considerablemente perjudicial para la Derrama y sus asociados debido a que generarían un impacto negativo en la rentabilidad y utilidad de los fondos.

El actual Gobierno también respondió, para justificar la derogatoria del decreto de Castillo, que se debe garantizar el respeto del derecho de asociación reconocido en el artículo 13 de la Constitución.

Aportes de la Derrama Magisterial

Por su parte, la Derrama Magisterial informó que desde enero último empezó a atender la devolución de aportes provisionales de más de 7.000 profesores que cesaron por límite de edad (65 años) entre enero y diciembre del 2024.

De acuerdo con las estadísticas de la Derrama, el año pasado pasaron a retiro 7.229 docentes a nivel nacional, de los cuales 1.733 se encuentran en Lima metropolitana.

Después de Lima, Puno es la segunda región con más maestros cesantes en el 2024 (503), seguida por Cajamarca (492), La Libertad (383) y Piura (373).