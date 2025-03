Las personas afectadas por el incendio registrado en la cuadra 4 del jirón Cangallo, en Barrios Altos, Cercado de Lima, se pronunciaron luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, les ofreciera nuevos departamentos para reubicarlos. Ellos indicaron que no desean nuevas viviendas, sino que quieren que las autoridades trabajen en la extinción de las llamas y que reparen los inmuebles dañados, o que han colapsado.

“Señor alcalde (López Aliaga), lastimosamente porque vivimos en Barrios Altos a veces tachan a todos que somos delincuentes, problemáticos. No. Nosotros no somos atrevidos, somos personas educadas. Entonces, si usted viene, nadie lo va a agredir, nosotros queremos el diálogo, no somos ignorantes. Lo que queremos es hablar con usted. No queremos los departamentos, nuestra vida es acá”, manifestó una vecina en diálogo con el alcalde de Comas, Ulises Villegas.

Al igual que ella, otras personas se expresaron en contra de la oferta del burgomaestre de entregar nuevos inmuebles. Asimismo, señalaron que solo quieren que acuda al lugar del siniestro y pueda observar lo que sucede, además escuche las demandas de los ciudadanos afectados y damnificados.

Afectados por el incendio en Cercado de Lima no aceptan departamentos de RLA

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, publicó en sus redes sociales que entregará 30 departamentos de estreno para los damnificados de Barrios Altos. Además, por medio del portal del municipio, señaló que las viviendas "permitirán a las familias comenzar una nueva etapa" en sus vidas. Ante ello, varias personas se manifestaron en contra de dicha iniciativa. Entre ellos, las personas que resultaron afectadas por el incendio.

A través de un video que grabó el alcalde Ulises Villegas, los ciudadanos que residen cerca de lugar en donde se registra el siniestro, reiteron en varias oportunidades que no quieren un nuevo lugar en donde vivir.

PUEDES VER: Cámara registró escape de sicarios que asesinaron a hombre en la estación Jorge Chávez de Línea 1 del Metro de Lima

Bomberos atienden incendio por más de 72 horas

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú continúan trabajando en apagar las llamas en Barrios Altos, por más de 72 horas, desde las 6 de la tarde, el lunes 3 de marzo.

"En cuanto a los accesos, son muy reducidos. No sé cómo, en el año 2025, tengamos construcciones sin ninguna medida de seguridad, ni accesos. Eso ya compete a las autoridades", dijo en TV Perú.