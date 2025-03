En total 1.334 almacenes clandestinos han sido sancionados o clausurados en el Cercado de Lima

Con el objetivo de preservar la seguridad de miles de personas que discurren a diario, la Municipalidad de Lima sancionó y clausuró en los últimos veintisiete meses 1.334 establecimientos que funcionaban como almacenes clandestinos en Mesa Redonda. Triángulo Grau y otras áreas comerciales de Barrios Altos, en el cercado de Lima.

Los agentes de Fiscalización y Serenazgo intervinieron galerías y locales de venta de artículos para el hogar, en cuyos espacios interiores se almacenaba gran cantidad de productos que representan un peligro para la seguridad de las personas que laboran y visitan estos comercios.

Más de 1,300 comercios clandestinos sancionados desde 2023

En el 2023 fueron sancionados 142 establecimientos; en el 2024 se hizo lo propio con 1.132 locales y en lo que va del presente año se han castigado o clausurados 60 comercios clandestinos.

Muchos de estos lugares que fueron intervenidos no contaban con licencia de funcionamiento ni certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE) para almacenar productos.

Uno de los locales intervenidos en enero está ubicado en el jirón Puno 615, donde se comprobó que en la azotea había ollas e implementos de cocina, los cuales eran comercializados en la vía pública por los ambulantes informales.

En el establecimiento del jirón Paruro 1121 se verificó que los pisos 4 y 5 eran utilizados como depósitos donde se almacenaban productos que luego eran comercializados en su local principal, ubicado en el primer nivel. Este negocio también fue clausurado.

Más de 1.000 locales sancionados y clausurados en el Cercado de Lima.

La Municipalidad de Lima continuará con las labores de fiscalización y control de las galerías y locales comerciales que ocupan sus instalaciones como almacenes clandestinos, a fin de ofrecer a los vecinos espacios donde puedan comprar de manera ordenada y segura

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga instó a los regidores a declarar la intangibilidad del Centro de Lima para restringir las actividades de almacenamiento en Barrios Altos y zonas aledañas.

Explicó que no se permitirá almacenar mercadería en la zona, y cualquier mercancía proveniente del exterior será controlada con el apoyo del Congreso. Además, destacó que Barrios Altos es una zona antigua que forma parte del patrimonio de la humanidad y que se está trabajando en un plan con Prolima para preservar su valor.

Contrario a esa posición se mostró el comandante general de bomberos, Juan Carlos Morales Carpio, quien expresó su disconformidad con la necesidad de que ocurra un incendio de gran magnitud para que el alcalde de Lima y otras autoridades tomen medidas de prevención.

“Nosotros venimos asistiendo emergencias donde nos encontramos con este mismo panorama. No sabemos exactamente cómo las autoridades no se dan cuenta y dicen que están haciendo acciones. Hoy escuchaba al alcalde de Lima de que va prohibir el ingreso de mercadería a esta zona; o sea, ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones y eso es lo que me parece lamentable”, indicó a la prensa.