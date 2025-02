Durante una entrevista con el periodista Fernando Llanos, López Aliaga volvió a defender al exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. El religioso fue denunciado en una publicación del diario español El País por un ciudadano peruano, quien relato haber sufrido distintos abusos sexuales por parte del cardenal limeño durante la década de los 80. Ante esta denuncia, lejos de adoptar una postura empática o neutral, López Aliaga declaró que "le cree más al señor Cipriani".

"Para mí, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpa en un debido proceso. Ese es el ABC del derecho. Toda persona, en el Vaticano o en cualquier parte del mundo, tiene derecho al debido proceso. (...) Yo le creo más a la persona que está sufriendo, que es el señor Cipriani", afirmó el burgomaestre.

Rafael López Aliaga menospreció al denunciante de Cipriani: "Es un 'NN'"

Además de manifestar su apoyo a su compañero del Opus Dei, el alcalde de Lima también desestimó el testimonio del denunciante. Para López Aliaga, el hecho de que el denunciante haya optado por el anonimato es motivo suficiente para restarle credibilidad a su relato, sin considerar las razones personales que podrían haberlo llevado a presentar su acusación de esta manera. "(No le creo al denunciante) porque es un 'NN'. Así cualquiera te puede tirar barro", declaró el alcalde.

Ante los cuestionamientos del entrevistador sobre su defensa del excardenal, López Aliaga evitó responder de manera directa y, en su lugar, cuestionó el trabajo del periodista sin desarrollar un argumento claro: "(...) Yo no he venido a una entrevista como alcalde de Lima para pasar todo el tiempo hablando de Cipriani. Solo has venido a insultarme. Yo aplico algo que quizás tú no conoces: el debido proceso", sostuvo.

No es la primera vez que López Aliaga defiende a Cipriani, acusado de abuso sexual

Previamente, López Aliaga ya se había pronunciado sobre las acusaciones contra el cardenal Juan Luis Cipriani por presunto abuso de un menor. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el burgomaestre expresó su respaldo al exarzobispo de Lima y rechazó la denuncia publicada por El País, calificándola como un acto de "difamación".

En su publicación, López Aliaga compartió una carta de Cipriani dirigida al diario español, en la que el religioso respondía a las acusaciones. Además, el alcalde reiteró su apoyo y agradecimiento hacia él, asegurando conocerlo desde hace muchos años: "Reitero mi apoyo y agradecimiento al cardenal Cipriani, a quien conozco perfectamente desde hace muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle derecho a defenderse", se lee en la publicación.

A pesar de las restricciones impuestas al cardenal tras las denuncias en su contra y la orden del papa Francisco de abandonar el país, el pasado 7 de enero, al haber cumplido 81 años y estar retirado de sus funciones en la curia romana, Cipriani regresó al Perú. En este contexto, López Aliaga le otorgó la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz. Según fuentes de la Municipalidad de Lima citadas por La República, el reconocimiento fue entregado en "reconocimiento a su trayectoria pastoral, académica y eclesiástica desde su ordenación en la prelatura del Opus Dei".

