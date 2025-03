El jueves 6 de marzo, un hombre fue asesinado en la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima, en Santiago de Surco. Luego de este acto delictivo, los sicarios escaparon a bordo de una motocicleta por la avenida Aviación con dirección a San Juan de Miraflores. La huida de los responsables fue registrada por las cámaras de seguridad del distrito.

Ante esta situación, el Metro de Lima cerró la estación y la Policía Nacional llegó al lugar para iniciar las diligencias necesarias con el objetivo de que se inicien las investigaciones sobre lo ocurrido.

Cámara de seguridad registra escape de sicarios

En el video grabado por la cámara de seguridad se observa como las personas que se encontraban en el interior de la estación Jorge Chávez y los transeúntes que estaban en los exteriores del paradero corren al escuchar las balas. Luego, se ve al sicario abordar una moto que era conducida por otra persona y al personal de Serenazgo observar su huida.

Cabe señalar que, se visualiza que los serenos se encontraban al costado de los responsables; sin embargo, no los detuvieron. Ellos decidieron seguirlos luego de que escaparan y pedir el respaldo de la Policía Nacional del Perú.

Víctima fue identificada por las autoridades

El hombre que fue asesinado en la estación Jorge Chávez del Metro de Lima fue identificado como Carlos Enrique Caycho de la Torre (48). Dicho ciudadano era un 'saldero', se dedicaba a recargar tarjetas del Metro de Lima, y tenía un hijo de 6 años, a quien lamentablemente deja en orfandad.

Vecinos se manifiestan tras sicariato en estación Jorge Chávez

Las personas que residen cerca de la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima se pronunciaron luego del asesinato de una persona en dicho paradero. Ellos manifestaron su preocupación ante el aumento de la delincuencia en el Perú.

"Esta zona es tranquila. No hemos tenido ese tipo de disparos, este tipo de hechos aquí. Es la primera vez que nosotros escuchamos (...) Cuando sucedió (el crimen), yo llegaba de trabajar, me asusté, dejé mis cosas y me di cuenta de lo que pasó", manifestó una ciudadana.

"Según lo que cuentan, porque no he sido testigo oficial, el señor había estado pasando su tarjeta y vinieron dos personas y le han disparado. Lo que me preocupa es el tema de la seguridad. Ahora nadie está seguro", agregó.

"Utilizamos la estación para ir a Cercado de Lima, a San Borja. La zona no es movida, es tranquila. Me sorprende lo que ha ocurrido", dijo otra vecina.

