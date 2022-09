Ministro Willy Huerta supo con antelación del relevo del coronel Harvey Colchado

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, supo con antelación de la destitución arbitraria del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní como jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), confirmó La República por fuentes de este organismo dependiente del Mininter.

Alrededor de las 7 y 45 de la noche del lunes 12 de setiembre, el ministro Huerta fue informado de que el jefe de la Digimin, general PNP (r) Whitman Ríos Adrianzén, dispuso el relevo del coronel Colchado.

Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, que se difundió a la 1 de la mañana del 13 de setiembre, el titular del despacho, Willy Huerta, desconocía de la decisión del general Ríos y lo desautorizaba.

Sin embargo, las fuentes de la Digimin señalaron a este diario que a las 7 y 45 de la noche del lunes 12 de setiembre, el jefe de la Dirección de Contrainteligencia y jefe interino de la Dirección de Inteligencia de la Digimin, coronel PNP (r) Luis Sánchez Lira, reportó al ministro Huerta la salida del coronel Colchado por decisión del general Whitman Ríos.

El coronel Luis Sánchez informó al ministro Huerta del incidente, antes que por las redes sociales, más o menos desde las 9 y 30 de la noche, circulara el memorándum que resolvía el reemplazo del coronel Colchado, quien ejerce como coordinador del Equipo Especial de la PNP.

No surgió una respuesta inmediata del Ministerio del Interior sobre la intempestiva salida del coronel Colchado de la Dirección de Búsqueda de la Digimin.

“El despacho ministerial no ha autorizado ni validado la supuesta disposición (del relevo de Colchado)”, se lee en el memorándum dirigido al viceministro de Orden Interno, general PNP (r) Abel Gamarra Malpartida, con fecha del lunes 12 de setiembre a las 11 y 58 de la noche de ese día.

El documento, firmado por el jefe del Gabinete de Asesores del ministro del Interior, José Gómez Reina, fue publicado en la cuenta de Twitter del Mininter el martes 13 de setiembre, a la 1 de la madrugada.

Lo que llama la atención es que en el memorándum del asesor José Gómez se señala que el ministro Willy Huerta deja sin efecto la destitución del coronel Harvey Colchado, “en el supuesto negado” de su relevo. Pero el ministro Huerta ya conocía de la irregular decisión del general Whitman Ríos.

Según fuentes del despacho ministerial, el ministro Willy Huerta había sido informado el lunes 12 de setiembre, aproximadamente a las 7 y 45 de la noche, mediante un mensaje enviado por el jefe de la Dirección de Contrainteligencia, coronel PNP (r) Luis Sánchez Lira, que adjuntaba el memorándum del cambio.

“Señor ministro, ¿tiene usted conocimiento de esto?”, le preguntó el coronel Luis Sánchez Lira a Willy Huerta.

Hora y media después, alrededor de las 9 y 30 de la noche, el ministro Huerta le contestó al coronel Sánchez: “Desconozco. ¿Quién lo autorizó? Pediré que me informen de este caso”.

La mano de Whitman

De acuerdo con las fuentes del edificio de Corpac, el coronel PNP Luis Sánchez Lira, jefe de la Dirección de Contrainteligencia y jefe interino de la Dirección de Inteligencia de la (Digimin), fue llamado con carácter de urgencia para que se presente a la sede de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior para firmar unos documentos importantes dispuestos por el general Whitman Ríos.

Según las fuentes consultadas por La República, el coronel Luis Sánchez Lira encontró en su escritorio un sobre lacrado que contenía el memorándum que disponía el relevo del coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin.

“El señor comandante PNP Mario Hidalgo Yen ha sido designado a partir de la fecha jefe de la División de Búsqueda de la (Digimin), en tal sentido, sírvase realizar el relevo correspondiente de la documentación, pasiva, recursos logísticos y otros”, se lee en el memorándum n.° 076-2022, de fecha 12 de setiembre del 2022, y que llevaba la firma del general PNP (r) Whitman Ríos Adrianzén.

Seguidamente, el coronel Luis Sánchez Lira elaboró el memorándum n.° 023-2022 dirigido al coronel Harvey Colchado, indicando el relevo respectivo con el comandante PNP Mario Hidalgo Yen, dando cumplimiento a lo dispuesto por el general Whitman Ríos.

No obstante, dicha disposición fue anulada por el ministro del Interior, Willy Huerta, cuatro horas después de que el coronel Harvey Colchado fuera notificado por el coronel Luis Sánchez Lira y de haber sido público en los medios de comunicación.

Debido al escándalo derivado de la destitución del coronel Harvey Colchado, el general Whitman Ríos Adrianzén fue destituido del cargo de jefe de la Digimin por el ministro del Interior, Willy Huerta. La resolución fue firmada a las 4:56 de la tarde del martes 13 de setiembre del 2022.

El objetivo. El propósito de la maniobra del Mininter era expectorar a Colchado del Equipo Especial. Foto: Andina

Por su parte , el exdirector de la Digimin, general PNP (r) Whitman Ríos, alegó en su defensa en Canal N que en ningún momento se removió del cargo al coronel Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda.

Y que, por el contrario, se le encomendó que se hiciera cargo de manera exclusiva del Equipo Especial de Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el exjefe de la Digimin general Whitman Ríos difícilmente actuó por propia iniciativa cuando destituyó al coronel Harvey Colchado. Muchos menos al margen del conocimiento del ministro Willy Huerta.

Peloteo ministerial

Como consecuencia del incidente, el general Whitman Ríos ha sido destituido del cargo de jefe de la Digimin.

“Hasta cierto nivel yo tengo la opción de hacer cambios, obviamente yo no puedo colocar directores, porque los directores vienen con resolución ministerial. Todos los cambios se hacen con memorándum”, indicó Ríos a Canal N.

También aseguró no haber cometido ninguna irregularidad durante el tiempo que ejerció como titular de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

“Yo no me he retirado, a mí me han retirado, entonces a la persona que me ha retirado tendrían que preguntarle por qué lo hizo (el ministro del Interior). Los cargos de confianza no merecen ninguna explicación, simplemente te pongo y te saco cuando ya no te necesito. Y si ya no me necesitan, me retiran, así de simple”, puntualizó.

Lo que queda claro del incidente es que el Gobierno buscó expectorar al coronel Harvey Colchado Huamaní del Equipo Especial de la PNP, porque el presidente Pedro Castillo lo considera su “enemigo”.

Para sacarlo del Equipo Especial PNP, el Gobierno de Castillo ha intentado diversas maniobras para cumplir con su cometido. Por ejemplo, denunciarlo ante la Inspectoría General de la PNP por su supuesta inconducta funcional, cuando lo cierto es que el coronel PNP Harvey Colchado cumplió con un mandato judicial cuando intervino en Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes Navarro.

El abogado del coronel Harvey Colchado, Luis Naldos, declaró a Radioprogramas que le parecía inverosímil que el ministro del Interior afirme que no sabía sobre el relevo del oficial.

“Hay un documento que no se sabe quién firmó (disponiendo el relevo del coronel Colchado) y que el ministro (Huerta) no sabía. Estamos diciendo que en el corazón del aparato de inteligencia del Mininter se falsifican firmas de alto rango”, señaló Naldos.

La versión oficial de que el ministro Willy Huerta desconocía de la destitución del coronel Harvey Colchado y que fue una medida inconsulta no parece sostenerse.

El Poder Ejecutivo, por no decir el mismo presidente Castillo, ha intentado de diversas formas expectorar al coronel Harvey Colchado del Equipo Especial PNP que investiga actos de corrupción que involucran a miembros de la familia del jefe del Estado.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el intento frustrado del relevo del coronel Harvey Colchado buscaba neutralizar al oficial como coordinador del Equipo Especial de la PNP que apoya las acciones de los Fiscales contra la Corrupción del Poder. Que el ministro Huerta alegue que no sabía nada de esta maniobra es una versión que no cuenta con sustento.

Documentos reveladores

Memorándum del asesor ministerial José Gómez Reina al viceministro Abel Gamarra en el que pide la anulación del relevo del coronel Harvey Colchado.

El memorándum del coronel Luis Sánchez al coronel Harvey Colchado en el que informa su relevo por decisión del general Whitman Ríos.