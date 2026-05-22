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Ciencia

El diamante amarillo de 158 quilates hallado bajo el Ártico, formado hace 2.000 millones de años y considerado rareza mundial

Una mina canadiense, Diavik, descubrió esa joya antes de su cierre, considerada uno de los hallazgos más significativos en años recientes.

Este diamante destaca por su gran tamaño y tonalidad única, y es considerada una “reliquia histórica excepcional” en el ámbito minero.
Este diamante destaca por su gran tamaño y tonalidad única, y es considerada una “reliquia histórica excepcional” en el ámbito minero. | Ilustración con IA/ChatGPT
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La mina Diavik, situada en los Territorios del Noroeste de Canadá, desenterró un extraordinario diamante amarillo en bruto de 158,20 quilates justo antes de su clausura definitiva. La multinacional Rio Tinto, operadora del yacimiento subártico, calificó la pieza como "uno de los más significativos descubrimientos de gemas en el país norteamericano en años recientes". El hallazgo destaca por su gran tamaño y la rareza de su tonalidad dentro del historial de producción local.

Esta gema se formó hace 2.000 millones de años bajo extremas presiones y temperaturas geológicas, lo que la convierte en una pieza geológica excepcional. Matt Breen, director de operaciones del emplazamiento, afirmó en un informe oficial que el cristal constituye "un milagro de la naturaleza y testimonio de la habilidad y fortaleza" de los mineros que desafían el clima hostil cercano al Círculo Polar Ártico.

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¿Cuáles son las características del diamante amarillo hallado en Canadá?

Una impresionante gema en bruto de 158,20 quilates se posiciona entre los hallazgos más grandes de la historia minera canadiense, donde los descubrimientos suelen ser menores. Este mineral posee una estructura con gran potencial para la talla y el pulido en alta joyería, proceso que determinará su peso final de exhibición.

El característico tono de la piedra surge por la intrusión de átomos de nitrógeno en su red cristalina, lo que altera la absorción lumínica y genera ese matiz cálido. Al respecto, el Instituto Gemológico de América (GIA) destaca que los ejemplares con color intenso dentro de la categoría 'fancy' son "especialmente poco frecuentes y valorados por coleccionistas y mercados de lujo".

Aunque la corporación Rio Tinto prefiere mantener en reserva la estimación económica de la pieza, diversos especialistas anticipan que los cristales de color de gran tamaño alcanzan cotizaciones millonarias. La valuación comercial definitiva en las subastas internacionales dependerá de la claridad, la intensidad del matiz y el acabado final de la gema.

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¿Por qué el hallazgo de este diamante amarillo en Canadá es una rareza mundial?

Especialistas de la industria minera desenterraron una gema excepcional en la remota explotación Diavik, ubicada en los territorios del norte canadiense. El complejo extrae recursos bajo condiciones subárticas extremas, donde el frío intenso y la compleja logística desafían a diario la actividad de los operarios en esta obra de ingeniería.

La singularidad de la pieza radica en que los cristales amarillos representan menos del 1% de la producción histórica de este yacimiento, enfocado tradicionalmente en gemas blancas. Este espécimen resalta como uno de los cinco tesoros que superan los 100 quilates descubiertos en las dos décadas de operaciones de la firma, lo que "subraya su excepcionalidad".

El hallazgo científico y comercial ocurrió justo cuando el centro minero se aproxima al cese de sus actividades tras generar más de 150 millones de quilates. Este hito final añade un profundo valor histórico para los investigadores y coleccionistas de piedras preciosas que buscan registrar los últimos secretos de la emblemática excavación.

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