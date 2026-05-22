HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

Miki Torres expuso al fujimorismo ¿ganarán la segunda vuelta? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

JNJ blinda una vez más a Patricia Benavides: archiva proceso en su contra por presunta injerencia en la Eficcop

La JNJ concluyó que no existían pruebas suficientes para sancionar a Patricia Benavides y al jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, por las presuntas coordinaciones contra fiscales del Eficcop y contra Rafael Vela. La decisión se aprobó por unanimidad y dispuso el archivo definitivo del caso.

Patricia Benavides fue blindada por la JNJ en investigación por presunta injerencia en el Eficcop Foto: composición LR.
Patricia Benavides fue blindada por la JNJ en investigación por presunta injerencia en el Eficcop Foto: composición LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La JNJ archivó el procedimiento disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta injerencia en el Eficcop y las supuestas coordinaciones para afectar a fiscales como Marita Barreto y Rafael Vela. La resolución también favoreció a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La ponencia del magistrado Jaime de la Fuente Parodi recibió el respaldo unánime del pleno.

Únete a nuestro canal de política y economía

El proceso disciplinario evaluó acusaciones relacionadas con una presunta red de coordinaciones dentro del Ministerio Público. Entre los hechos investigados figuraban el retiro de Marita Barreto del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la designación de Guillermo Silva Loli en dicho equipo y presuntas acciones orientadas a suspender al fiscal superior Rafael Vela.

TE RECOMENDAMOS

¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

lr.pe

Durante la sustentación, el magistrado Jaime de la Fuente afirmó que la declaración del exasesor Jaime Villanueva no contenía detalles concretos que permitieran acreditar una concertación directa entre los investigados. Según indicó, el testimonio carecía de precisiones sobre el modo, tiempo y lugar en que se habrían realizado las coordinaciones atribuidas a Benavides y Fernández Jerí.

La resolución también señaló que no existían elementos objetivos que corroboraran las imputaciones. La JNJ sostuvo que la responsabilidad administrativa disciplinaria requiere pruebas suficientes y verificables. Con ese argumento, el pleno determinó cerrar el procedimiento y ordenar el archivo de los actuados contra ambos funcionarios.

PUEDES VER: Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

lr.pe

JNJ rechazó cuestionamientos contra testimonios clave del caso

El documento aprobado por la JNJ también resolvió los recursos presentados por las defensas de los investigados. El pleno declaró infundadas las apelaciones contra resoluciones previas que rechazaron las tachas formuladas contra los testimonios de Jaime Villanueva, Marita Barreto, Harvey Colchado y Walter Lozano.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación apuntaba a las presuntas coordinaciones para perjudicar al Eficcop y debilitar las pesquisas sobre corrupción en el poder. La fiscal Marita Barreto había denunciado presiones y decisiones internas que afectaron el trabajo de su equipo durante la gestión de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público.

La decisión de la JNJ representa un nuevo respaldo institucional para Patricia Benavides, quien en los últimos meses consiguió fallos favorables en distintos frentes administrativos y judiciales. El archivo de este proceso elimina otra pesquisa disciplinaria que cuestionaba su actuación como fiscal de la Nación y su relación con funcionarios vinculados al control interno del Ministerio Público.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Caso Valkiria: Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Patricia Benavides por organización criminal

Caso Valkiria: Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Patricia Benavides por organización criminal

LEER MÁS
"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

LEER MÁS
Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

LEER MÁS
Miguel Torres admite que Fuerza Popular y el Congreso conspiraron para sacar a Pedro Castillo

Miguel Torres admite que Fuerza Popular y el Congreso conspiraron para sacar a Pedro Castillo

LEER MÁS
JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

LEER MÁS
Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

LEER MÁS
Datum culpa a ONPE por mostrar resultados fallidos en la primera vuelta de las Elecciones 2026

Datum culpa a ONPE por mostrar resultados fallidos en la primera vuelta de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025