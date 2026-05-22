JNJ blinda una vez más a Patricia Benavides: archiva proceso en su contra por presunta injerencia en la Eficcop

Patricia Benavides fue blindada por la JNJ en investigación por presunta injerencia en el Eficcop Foto: composición LR.

Patricia Benavides fue blindada por la JNJ en investigación por presunta injerencia en el Eficcop Foto: composición LR.

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La JNJ archivó el procedimiento disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta injerencia en el Eficcop y las supuestas coordinaciones para afectar a fiscales como Marita Barreto y Rafael Vela. La resolución también favoreció a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La ponencia del magistrado Jaime de la Fuente Parodi recibió el respaldo unánime del pleno.

El proceso disciplinario evaluó acusaciones relacionadas con una presunta red de coordinaciones dentro del Ministerio Público. Entre los hechos investigados figuraban el retiro de Marita Barreto del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la designación de Guillermo Silva Loli en dicho equipo y presuntas acciones orientadas a suspender al fiscal superior Rafael Vela.

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Durante la sustentación, el magistrado Jaime de la Fuente afirmó que la declaración del exasesor Jaime Villanueva no contenía detalles concretos que permitieran acreditar una concertación directa entre los investigados. Según indicó, el testimonio carecía de precisiones sobre el modo, tiempo y lugar en que se habrían realizado las coordinaciones atribuidas a Benavides y Fernández Jerí.

La resolución también señaló que no existían elementos objetivos que corroboraran las imputaciones. La JNJ sostuvo que la responsabilidad administrativa disciplinaria requiere pruebas suficientes y verificables. Con ese argumento, el pleno determinó cerrar el procedimiento y ordenar el archivo de los actuados contra ambos funcionarios.

JNJ rechazó cuestionamientos contra testimonios clave del caso

El documento aprobado por la JNJ también resolvió los recursos presentados por las defensas de los investigados. El pleno declaró infundadas las apelaciones contra resoluciones previas que rechazaron las tachas formuladas contra los testimonios de Jaime Villanueva, Marita Barreto, Harvey Colchado y Walter Lozano.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación apuntaba a las presuntas coordinaciones para perjudicar al Eficcop y debilitar las pesquisas sobre corrupción en el poder. La fiscal Marita Barreto había denunciado presiones y decisiones internas que afectaron el trabajo de su equipo durante la gestión de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público.

La decisión de la JNJ representa un nuevo respaldo institucional para Patricia Benavides, quien en los últimos meses consiguió fallos favorables en distintos frentes administrativos y judiciales. El archivo de este proceso elimina otra pesquisa disciplinaria que cuestionaba su actuación como fiscal de la Nación y su relación con funcionarios vinculados al control interno del Ministerio Público.