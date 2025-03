Juan Santiváñez: documentos prueban que congresistas recibieron moción de censura para firmarla, pero no lo hicieron

En el Congreso sucede algo inaudito. Hace más de dos semanas falta solamente una firma para completar las 33 necesarias que le permita a la congresista del Bloque Democrático Popular (BDP), Susel Paredes, presentar la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La excusa de algunos parlamentarios de las bancadas que gobiernan el Congreso es que no les ha llegado la invitación para firmar la moción contra el ministro Santiváñez.

El 4 de marzo, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, respondió que no había firmado la moción de censura porque hasta ese momento no había visto el documento. "No, nunca", respondió en Canal. El portavoz cerronista incluso criticó a sus colegas que lo cuestionan por no suscribir el pedido. "Lo hacen a propósito para decir que Perú Libre no firma", añadió.

La congresista Susel Paredes le recordó ese mismo día que el 29 de enero le había enviado un oficio para que se sume. "La creciente inseguridad y el desbordamiento de la violencia en nuestras calles requieren, con urgencia, una respuesta firme y eficaz de nuestra parte como representantes de la Nación haciendo uso de control

La República buscó entrevistar al congresista Cruz, pero al cierre de esta nota no respondió nuestros mensajes de WhatsApp.

Susel Paredes le pide a Flavio Cruz firmar la moción de censura.

Cruz no es el único de Perú Libre que aseguró que no le llegó la moción y que por eso no firmó. Su colega de bancada Américo Gonza Castillo respondió en línea similar a quienes critican a su agrupación por no firmar la censura. “Ahora nos atacan diciendo que la bancada se opone”, declaró el 6 de marzo el perulibrista. Su argumento para no firmar, al igual que su portavoz, fue que no le llegó el documento.

Pero eso no es cierto. La congresista Paredes mostró a La República que el 21 de enero de este año le envió un oficio a su colega Gonza Castillo para que considere sumarse al pedido de censura.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de compartir la moción de censura contra Juan José Santiváñez, ministro del Interior, a su vez solicitar el apoyo para la firma de la misma. Su respaldo a esta moción de censura es fundamental para demostrar el compromiso firme contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”, dice el documento enviado por la parlamentaria Paredes a Gonza Castillo.

Sin embargo, hasta la fecha, según Paredes, el legislador cerronista no se anima a suscribir el oficio.

Susel Paredes le pidió a Américo Gonza Castillo firmar la moción de censura.

En otros grupos parlamentarios que no respaldan la salida de Santiváñez dicen lo mismo. La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, mostró su disposición de sumarse a la moción de censura, pero hasta la fecha no lo hace. Usa de excusa de que todavía no le ha llegado formalmente a su despacho el documento.

"He estado un poco mal de salud y no me han enviado el documento (...). Voy a solicitarlo en estos momentos, porque no me ha llegado a mi despacho y apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo", manifestó la congresista Amuruz a la prensa.

La congresista Paredes, en diálogo con este diario, insistió en que envió el documento a sus 129 colegas, pero solo 32 firmaron. En esas rúbricas no figuran los nombres de Cruz, Gonza y Amuruz.

Es un panorama complicado. La semana pasada la vivienda del ministro del Interior fue allanada por una investigación por presunto abuso de autoridad. Minutos después la presidenta Dina Boluarte puso las manos al fuego por él y consideró un abuso la intervención del Ministerio Público y se sumó al discurso anticaviar para congraciarse con el Congreso.

PUEDES VER: El Congreso está contra el reloj para aprobar reglas electorales a su medida

Horas después, Santiváñez se fue de viaje a Bélgica y Países Bajos, pese a que la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país en su contra. Este martes habrá una audiencia par que el Poder Judicial tome una decisión.