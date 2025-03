El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, impulsa un proyecto de ley que busca reducir hasta 3% la valla de votos válidos para las alianzas electorales conformadas por más de cinco agrupaciones políticas en las elecciones generales del 2026. Además, plantea otras flexibilidades para los partidos políticos que carecen de representación.

La valla electoral es un requisito que deben cumplir las agrupaciones políticas para conservar su inscripción. Actualmente es de 5% para las organizaciones que particpan solas y 6% para las alianzas sin importar el número de partidos que la conformen.

La iniciativa de Bazán propone que la valla sea de 5% para las alianzas entre dos partidos, 4% para las de más de tres y 3% para las que estén integradas por más de cinco. Supuestamente, el proyecto es para fomentar las coaliciones ante la proliferación de agrupaciones políticas inscritas (actualmente son 42).

Habrá partidos sin representatividad en el nuevo Congreso

El abogado en temas electorales Jorge Jáuregui consideró que bajar la barrera implica dar oportunidad para que entren al Congreso "más partidos cascarón" y que ingresen agrupaciones con escaso apoyo popular, lo que podría resultar en una mayor fragmentación del Parlamento.

"El objetivo de la barrera es garantizar que los partidos que ingresen al Congreso cuenten con un respaldo razonable de votos, lo que les otorga legitimidad", recalcó Jáuregui. La propuesta de Bazán iría en contra de la representatividad.

Su colega experto en temas electorales, José Naupari consideró que esta propuesta podría resultar un castigo para los partidos políticos que no participen en alianzas electorales.

La segunda contarreforma que plantea el proyecto de ley Bazán es que los partidos políticos que no logren representación en el nuevo Congreso conserven su inscripción.

En la actualidad, eso es un motivo de cancelación de inscripción, pero Renovación Popular busca cambiarlo.

El abogado en temas electorales José Villalobos expresó su preocupación por esa propuesta. "Si vas en alianza, tienes que tener representación. Si no la tienes, es que no tienes apoyo popular y, por tanto, debes perder la inscripción. En ese sentido, no estaría de acuerdo con eso", manifestó.

PUEDES VER: Las cartas del Partido Morado con miras a las Elecciones 2026

Bazán, además, propone que no haya sanciones para los partidos políticos que se inscribieron y decidan no participar en los comicios generales. Su proyecto dice que las agrupaciones que no presenten candidaturas en las elecciones primarias conservaerán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Actualmente es obligatorio que todas las organizaciones políticas con inscripción vigente participen.

PUEDES VER: Dina Boluarte utiliza mensaje por el Día Internacional de la Mujer para victimizarse

"Les están dando unas vacaciones a los partidos para que descansen, no puedan participar y mantengan su inscripción para la siguiente elección. Es decir, trasladar el problema de ahora a la siguiente elección. Porque muchos, que no tienen opción, van a optar por no presentarse y seguirán inscritos. De una vez deberían postular todos y hacer desaparecer a los que no pasan", agregó Villalobos.

El proyecto de Renovación Popular será debatido en la Comisión de Constitución del Congreso que controla el fujimorismo a través del congresista Fernando Rospigliosi. Las reglas electorales solo pueden ser modificadas hasta antes de la convocatoria al proceso de elecciones.

Ese plazo vence el 12 de abril, día en que la presidenta Dina Boluarte está obligada a convocar al proceso de elecciones generales. El Congreso está contra el reloj y la iniciativa de Renovación Popular no es la única contrarreforma. También hay otra, de Podemos Perú, que busca incluir candidatos invitados en las fórmulas presidenciales.

Así este Congreso busca un proceso electoral con reglas a su medida.