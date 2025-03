Juan Santiváñez: congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre y APP lo blindan y rechazan firmar moción de censura

Juegan en pared con el Gobierno de Dina Boluarte. A falta de una firma para presentar la solicitud de moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el Congreso, bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) lo blindan en medio de diversas investigaciones y cuestionamientos en su contra. Pese a esta negativa, la congresista Susel Paredes solo consiguió el respaldo de 32 parlamentarios, quienes suscribieron el documento para debatir y votar la continuidad del titular del Mininter, a pesar de que lo envió por escrito a todos sus colegas.

Recientemente, la Fiscalía allanó el domicilio de Santiváñez por sus audios con el capitán Junior Izquierdo 'Culebra', además de sus enfrentamientos con la propia institución y el acceso previo a un informe periodístico antes de su emisión en el dominical Cuarto Poder. Esto ocurrió luego de que dos testigos protegidos lo mencionaran en presuntos sobornos para obtener fallos judiciales favorables. Aunque parezca un factor menor, pero llamativo, también se le cuestiona por su deficiente manejo en la lucha contra la delincuencia y la extorsión.

Congreso se opone a censura contra Juan Santiváñez

En declaraciones para La República, el congresista de Fuerza Popular —cuya bancada no ha firmado el pedido de moción de censura—, Fernando Rospigliosi, mostró su total apoyo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el allanamiento a su domicilio por presunto abuso de autoridad. Asimismo, Rospigliosi calificó la diligencia fiscal en su contra como un "abuso".

"Es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior dado que ha defendido la ley aprobada por el Congreso que devuelve el inicio de la investigación preliminar a la PNP. Es un abuso de la fiscal de la Nación que realiza allanamientos a personas como si fueran delincuentes. (…) Es un exceso de la Fiscalía".

Por otro lado, el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, cuya bancada aún no firma la solicitud de censura, indicó que no respaldaría el mencionado pedido, sino que participaría en el Pleno del Congreso al inicio de la legislatura. "Estamos a la espera que hayan llegado a las firmas, de repente lo vemos en el primer Pleno. ¿Usted va a firmar? No, yo voy a participar del Pleno. 'Falta una firma' Si me encuentra, la firmo", dijo de manera sarcástica.

Por el lado de Acción Popular, Ilich López dejó en suspenso su decisión de firmar la censura contra Juan Santiváñez, ya que insistió en que, antes, se debe interpelar al ministro del Interior: "Yo creo que se debe cumplir el procedimiento. Considero que el ministro debe ser interpelado y tiene que estar presto y listo".

En otro momento, el parlamentario de Honor y Democracia, José Cueto, enfatizó que no firmará el pedido de moción de censura. "Yo no" (respondió al ser consultado sobre si firmaría el documento). "Todo lo que están descubriendo tiene que ser demostrado. (…) Para mí, es más irregular que los periodistas consigan carpetas fiscales que son reservadas y las muestren. Dan la excusa de 'protegemos nuestras fuentes'. No justifico ni una cosa ni la otra, pero no nos victimicemos", expresó.

De igual manera, su colega Jorge Montoya, pese a señalar que todo apunta a que Santiváñez sea censurado, criticó a las congresistas que promueven la moción de censura. "Es complicado. Todo indica que será censurado. Yo pregunto: ¿qué propuestas nuevas están presentando quienes quieren censurarlo? ¿Qué propuestas hay para mejorar la seguridad? (…) Se están boicoteando las acciones que se están tomando para controlar la inseguridad ciudadana. No hago una defensa firme, solo evalúo las situaciones".

21 congresistas que no firmaron se reunieron con Juan Santiváñez

Una investigación de La República, basada en el portal de transparencia del Ministerio del Interior, constató que 21 congresistas se reunieron con Juan José Santiváñez entre el 6 de enero y el 3 de marzo, en medio de los cuestionamientos contra el titular del Mininter.

Entre las principales bancadas se encuentran Fuerza Popular (6), Acción Popular (4), Perú Libre (2), Alianza para el Progreso (2), Bloque Magisterial (3) y Somos Perú (4), así como un congresista no agrupado.

Es preciso resaltar que también se reunieron con Santiváñez integrantes de bancadas que aún no firman la moción, aunque algunos de sus compañeros sí lo han hecho, como Podemos Perú (4), Juntos por el Perú - Voces por el Pueblo (1), Avanza País (1) y Renovación Popular (1).

Congresistas que firmaron el pedido de moción de censura contra Santiváñez

De acuerdo con el informe compartido por la legisladora Susel Paredes, un total de 32 congresistas han firmado la solicitud de moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez. Sin embargo, las bancadas que no han apoyado esta iniciativa incluyen a Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Acción Popular.