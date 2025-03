Martín Vizcarra: Congreso votará informe que recomienda acusarlo constitucionalmente por caso Vacunagate

El Pleno del Congreso se reunirá el próximo 19 de marzo para debatir y votar el informe final de la Comisión Permanente que recomienda acusarlo constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y denunciarlo ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, concusión, cohecho, aprovechamiento indebido del cargo y otros en el marco de las investigaciones por el caso Vacunagate. El exmandatario es investigado por vacunarse de manera oculta contra la Covid-19 con las dosis de Sinophram junto con su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.

Anteriormente, el Parlamento inhabilitó, a través de un juicio político, por el mismo caso a Vizcarra Cornejo por un periodo de 10 años de la función pública, lo que le impediría postular a la presidencia en las Elecciones 2026. En caso de aprobarse el informe de la Comisión Permanente, la Fiscalía tendría luz verde para comenzar con las investigaciones contra el exmandatario.

Es preciso recordar que el mencionado informe final se basa de las denuncias que presentaron los excongresistas María Teresa Cabrera y que actualmente es la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y Rubén Ramos Zapana, actual secretario del partido político A.N.T.A.U.R.O.

Martín Vizcarra y el caso Vacunagate

El caso Vacunagate se dio a conocer en febrero del 2021 y generó indignación en el Perú en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19. Se refiere a la vacunación de manera irregular de 487 personas, entre las que se encuentran altos funcionarios, académicos y sus familiares, con las dosis experimentales de la vacuna de China, Sinophram.

En ese sentido, el expresidente Vizcarra fue el principal señalado por su alto cargo tras revelarse que se vacunó en secreto en octubre del 2020, mientras aún ejercía sus funciones junto con su esposa, Maribel Díaz, y su hermano César Vizcarra. Sin embargo, el entonces jefe de Estado intentó justificarse asegurando que había sido parte de un "ensayo clínico", pero fue desmentido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien era la encargada de realizar el estudio.

Asimismo, otros funcionarios públicos del gobierno de Vizcarra que fueron señalados son la exministra de salud, Pilar Mazzetti, y la entonces canciller Elizabeth Astete.

PUEDES VER: Ministro Santiváñez mintió al dar un nombre falso de jefa de prensa tras filtración de reportaje: ella se retira molesta del set

Martín Vizcarra no se arrepiente de vacunarse en pandemia Covid-19

Pese a las inhabilitaciones en su contra, el pasado 10 de febrero, en una entrevista exclusiva para La República, el expresidente Martín Vizcarra se refirió al caso Vacunagate, en el que se le acusó de haber recibido en secreto una dosis de la vacuna contra el virus de la Covid-19. En ese sentido, el candidato a la presidencia por el partido político de Perú Primero aseveró que no se vacunó y que solo recibió "un ensayo" como parte de las pruebas para buscar la cura contra dicha enfermedad.

"Eso he hablado ya como 200 veces y eso lo he dicho claramente, eso no ha sido vacuna. No, no me arrepiento porque no ha sido una vacuna, ha sido un ensayo (…) No se sabía, en ese tiempo no se sabía si podía hacer daño o no", dijo Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra recurrió al TC tras ser inhabilitado por 10 años

En septiembre del 2024, el expresidente Martín Vizcarra presento al Tribunal Constitucional un recurso de agravio constitucional en el que busca anular la inhabilitación por 10 años en su contra. Al margen de la decisión del TC, Vizcarra agotaría la última instancia en el país; en caso el fallo sea en su contra, el exmandatario llevaría su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exmandatario se encuentra en la búsqueda de postular a las Elecciones 2026 con su partido político Perú Primero. Es preciso resaltar que el exjefe de Estado también cuenta con otra inhabilitación en su contra por cinco años por el caso Obrainsa.