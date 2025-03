Juan Santiváñez habría sido “topo” de la Diviac para perjudicar al exministro del Interior Víctor Torres

El actual ministro Juan José Santiváñez habría sido un "topo" de la Diviac cuando se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior en marzo del 2024, en ese entonces liderado por Víctor Torres Falcón. Esto fue revelado en unos nuevos audios, fotos y conversaciones de Whatsapp revelados por el capitán PNP Junior Izquierdo en Panorama.

Todo comenzó en marzo de 2024, cuando Santiváñez detectó la presunta contratación irregular de Patricia Bobadilla como directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Mininter. De acuerdo con sus indagaciones, Bobadilla era allegada a Torres Falcón y no estaba colegiada.

Juan Santiváñez impulsó allanamiento de la oficina del Mininter en el 2024

Para exponer esto recurrió a su amigo Junior Izquierdo, quien en ese entonces era parte de la Diviac. Su objetivo era que la Fiscalía allane las oficinas del Interior para incautar material que certificara la supuesta contratación irregular y cercanía entre Bobadilla y Torres.

El 17 de marzo Santiváñez le pide al capitán Izquierdo que lo que lo llame por Signal, un aplicativo considerado súper seguro al espionaje. Después, le envía una resolución del nombramiento de Bobadilla.

Desde entonces inicia una serie de comunicaciones entre Santiváñez e Izquierdo. "Hermano, no se ve bien, pero es una blanca de ojos claros. Búscala en Google. Y allí te sale. Ese día estaba todo de azul, así como la que aparece en la foto", le escribe el actual ministro a su amigo para que este logre identificar a Bobadilla.

Días después, Santiváñez Antúnez le envía un comunicado del Colegio de periodistas y una nota del medio Expreso, en ambos se advertía la presunta contratación irregular.

"Urgente. Quieren borrar los videos del despacho. Lo puedes cag** al tío mañana", "Ven mañana con fiscal y levantará la filmación del 09, 10, 11 y 12. Ella aún no está nombrada y estaba en despacho. Luego de eso recién sale su resolución", "Quieren borrar los videos, pero el de seguridad les ha dicho que no pueden. Están corriendo", le habría escrito a Izquierdo el 19 de marzo del 2024.

Luego, empezó a consultarle si la Fiscalía iba o no a allanar las oficinas del Mininter. "Avísame si va haber fiesta para no ir mañana. No me gustan los payasos", le escribió. Ante esto, Izquierdo le respondió: "“Estamos viendo eso. Espérame. Te llamo en un rato".

Finalmente, el allanamiento tan solicitado por Santiváñez ocurrió por fin el 22 de marzo. Contó con la presencia de Harvey Colchado, entonces miembro de la Diviac, y la Fiscalía.

Por supuesto, reportó de las acciones a su amigo Izquierdo, según los chats de Whatsapp. "Hay movimiento fuerte aquí. Yo tengo acceso al despacho, pero por una extraña razón me han cerrado la puerta por dentro y no puedo entrar. Siempre entraba. No sé qué están haciendo adentro".

"Lo que pasa es que no sé si ya llegaron y por eso han cerrado la puerta. ¿O venían varios? porque lo que yo quiero es que haya chongo para pasarle la voz a la prensa", agregó. Minutos después envió un par de fotos y puso "chong***".

Abogado de Junior Izquierdo sobre Santiváñez: "Quería allanar el camino para ser ministro"

Al respecto, el abogado de Junior Izquierdo, José Mejía, considera que la denuncia de Santiváñez responde a intereses personales y no de justicia.

¿Santiváñez denunciar por justicia? ¿cuál objetivo? Según referido izquierdo, JJS desde inicios 2024 tenía la intención de ser ministro del Interior y como dice en audio para subir todo vale, buscaba llegar a la presidenta de la República y en ese interín denunció esta irregularidad de Víctor Torres Falcón de contratar a una chica sin requisitos. Creo más allá de buscar justicia era allanar camino y ser ministro del Interior", dijo a Panorama.

Juan Santiváñez rechazó haber brindado información a la Diviac

Por su parte, Santiváñez, al ser consultado por el caso, aseguró que no fue colaborador de la Diviac.

"En el caso de ese allanamiento que Ud. comenta, yo sí recuerdo que cuando se generó en la Diviac yo sí tuve conversación con él (Junior Izquierdo) y le pregunté, “oye, aquí está la DIVIAC, ¿qué ha pasado?”, y me comentó que tuvo intervención por una denuncia de una comunicadora, más tema no recuerdo, pero sí recuerdo tuve una conversación sobre ese tema", expresó a Panorama.

Asimismo, indicó que él nunca ha negado su amistad con Izquierdo y acepta que sí tuvo comunicación con él.