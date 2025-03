El Congreso está contra el reloj para aprobar reglas electorales a su medida

El tiempo se le termina al Congreso de la República para aprobar las normas electorales a su medida y dar las últimas modificaciones con miras a los comicios generales 2026. Entre las normas se encuentra el dictamen que incorpora el voto digital, que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento con 18 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, y que propone una modalidad de voto mediante celulares, tablets, computadoras o cualquier dispositivo con conexión a internet, inicialmente dirigido a peruanos en el extranjero. El presidente de la Comisión, Fernando Rospigliosi, comentó que se evalúa habilitar esta opción para las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía Nacional del Perú que se encuentren en alguna zona alejada de su lugar de sufragio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una norma para delimitar el recuento de votos y que las cédulas de votación sean custodiadas por un plazo de hasta tres meses. Rospigliosi dio a conocer que este es uno de los temas más avanzados debido a que se han elaborado mesas técnicas con organismos electorales. "La única discusión que existe es sobre cuál entidad electoral se encargará del acta en caso se detecte un problema", sostuvo.

Otra de las iniciativas presentadas por el JNE es la jurisprudencia electoral para evitar fallos contradictorios que busca constituir la figura de 'precedente electoral vinculante', debido a que en los últimos comicios en los que el JNE emite resoluciones contradictorias en casos similares se generan muchos reclamos. "Se ha identificado la necesidad urgente de implementar un mecanismo que refuerce la seguridad jurídica, especialmente en lo relacionado con la resoluciones en primera instancia", refiere el organismo electoral.

Asimismo, Rospigliosi informó que en la Comisión se están analizando varios proyectos que proponen modificar las elecciones primarias que se realizarán en el mes de noviembre. La bancada de Renovación Popular a través del congresista Bazán propuso una norma que busca establecer incentivos, como reducir la valla electoral a 3%, para la formación de alianzas electorales de más de cinco partidos, 4% para más de tres y 5% entre dos, con la finalidad de "simplificar" el proceso electoral y que puedan inscribirse hasta el mes de octubre, lo que implicaría modificaciones en las elecciones primarias para que sean realizadas el primer domingo del año previo al acto electoral.

"Tratamos de incentivar las alianzas, al día de la elección tendremos casi 70 partidos, hasta el momento es 42 pero lo han advertido, lamento que hayan querido confundir a la población, pretendemos incentivar que si haces una alianza entre 5 partidos necesitan 3% para continuar vigentes (...) no vamos a arriesgar un proceso electoral para obligar a los partidos a desaparecer porque no cumplen cierto requisito, pretendemos flexibilizar los temas para que no confundamos a los ciudadanos, pretendemos que no se vea en la cédula tantos partidos políticos", sostuvo el parlamentario Bazán.

Congreso busca aprobar normas electorales a su medida

En ese contexto, la bancada de Podemos Perú ha presentado una norma para que los partidos designen a un candidato a la presidencia y vicepresidencia de manera directa y sin elecciones internas sin la necesidad de que los postulantes estén afiliados a la organización política. Expertos como José Naupari cuestionó esta propuesta debido a que podría atentar contra la democracia interna y opacar la transparencia.

A su vez, la bancada de Acción Popular por medio del congresista Wilson Soto, propuso modificar la Ley de Organizaciones Políticas que busca que firmantes adherentes requeridos para inscribir a un partido en el Registro de Organizaciones Políticas sea del 10% con el propósito de que puedan inscribirse. Y en caso de fraude de recolección de firmas, recaerá responsabilidad penal hacia la persona designada por el partido en su estatuto.

El congresista Luis Cordero de la bancada de Somos Perú, presentó una iniciativa para modificar la Constitución con la finalidad de que gobernadores regionales y alcaldes puedan ser reelegidos por un periodo único adicional. "Esto es especialmente importante en proyectos de infraestructura, educación y salud, donde la continuidad es crucial para su éxito, siendo necesario dar las mismas condiciones para todos mediante un partido político o movimiento regional", argumenta el dictamen. Cabe resaltar que estas autoridades son elegidas por sufragio directo por un plazo de cuatro años y al ser una reforma constitucional debe tener 87 votos a favor en el Pleno en dos legislaturas para poder ser aprobada. “Queda claro que esta iniciativa busca reducir la competencia electoral y el pluralismo político basándose en un elemento que no guarda relación alguna con la representación que deben tener los partidos." afirmó Naupari.