Juan José Santiváñez: congresistas dilatan la censura a ministro con excusas a falta de una firma para presentar moción de censura

La moción de censura contra Juan José Santiváñez está a punto de ser presentada. A falta de una sola rúbrica, cada vez es más probable que el ministro del Interior enfrente un proceso de censura por parte del Parlamento. Sin embargo, los días pasan sin que ningún congresista aporte la firma faltante. En este contexto, bancadas como Alianza para el Progreso, Perú Libre y Acción Popular destacan por no contar con ningún miembro firmante de la moción contra el cuestionado ministro.

Todos presentan excusas distintas. Algunos prefieren debatir el tema en el Pleno, asegurando que la moción se presentará sin necesidad de sus firmas. Otros afirman que sus bancadas aún no han tomado una decisión al respecto. De este modo, los congresistas justifican su postura y contribuyen a un "blindaje blanco" en favor del ministro Santiváñez.

Apuestan por debatirlo en el Pleno

Una de las justificaciones más comunes entre los congresistas es que su firma no es indispensable para la presentación de la moción. Esto es falso: cualquier rúbrica adicional sería suficiente para completar el proceso. En medio de este juego de indiferencias, algunos legisladores aseguran que, en todo caso, discutirán el voto cuando la moción llegue al Pleno.

Este es el caso de Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, quien afirmó que las bancadas impulsoras de la moción no necesitan su firma: "Ellos, a propósito, no requieren nuestra firma para luego decir que nos negamos, presentándonos como perversos. (...) Dado que no la necesitan, cuando el asunto llegue al Pleno, lo debatiremos internamente y asumiremos una postura", señaló para este medio.

Anteriormente, el congresista había señalado que su respaldo a la moción era innecesario, recordando que su bancada tampoco apoyó la vacancia presidencial: "Las tres mociones de vacancia que presentamos no fueron respaldadas. Ni siquiera quisieron citar a la señora Boluarte para que rinda cuentas al país. Y ahora, por un ministro, quieren que los respaldemos", justificó.

Desde la otra vereda ideológica, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, mantiene un argumento similar. Según él, no firmó porque desea tomar una decisión más informada: "Nosotros vamos a esperar a que esto se debata. El congresista Bazán ya anunció una moción de censura. Vamos a esperar a que se ventile en el Congreso. (…) Yo no firmé porque quiero esperar a que se discuta en el Pleno y así tomar una decisión más informada", señaló, pese a la gran cantidad de denuncias públicas contra el ministro, difundidas por la prensa.

Fernando Rospigliosi ha defendido públicamente a Santiváñez. Luego del allanamiento de la Fiscalía al ministro del Interior, el congresista calificó la acción como un exceso de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza:

"Es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior porque ha defendido la ley aprobada por el Congreso, que devuelve a la PNP la facultad de iniciar investigaciones preliminares. Es un abuso de la fiscal de la Nación, quien realiza allanamientos como si las personas fueran delincuentes. (…) Es un exceso de la Fiscalía", dijo entonces.

Ante esta postura, no sorprende que la respuesta del representante del fujimorismo sobre la moción de censura sea evasiva: "No lo sé, eso pregúntenselo a Arturo Alegría. (…) Yo no he firmado la moción", declaró. Siguiendo esa indicación, este diario contactó a Arturo Alegría, vocero de la bancada fujimorista en el Congreso, para consultarle si su grupo parlamentario firmaría la moción contra Santiváñez. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Acción Popular aún no define su postura

La República accedió a las declaraciones de dos miembros de Acción Popular, otra bancada cuyos integrantes no han firmado la moción de censura contra Santiváñez. Los congresistas argumentaron que su grupo aún no ha debatido el tema.

Así lo explicó Elvis Vergara, represéntate del partido de la lampa, quien señaló que, previamente, su bancada decidió no impulsar una censura directa, sino optar por una interpelación, por considerarla "el proceso correcto":

"La bancada no ha podido reunirse. Mañana habrá una reunión donde volveremos a discutir el tema. Pero hay que dejar en claro que previamente ya habíamos analizado el asunto y no estábamos de acuerdo con la censura, sino con llevar primero una interpelación. (…) No puedo firmar sin que la bancada llegue a un consenso", señaló.

Vergara también minimizó los señalamientos contra Santiváñez y atribuyó la crisis en la Policía Nacional del Perú (PNP) a la inestabilidad política: "El sector Interior, más allá de quién lo lidere, ha tenido 13 o 14 ministros desde 2021 hasta la fecha. Lo que sucede en la PNP es consecuencia de esa inestabilidad política", indicó.

Su compañera de bancada, Marleny Portero, expresó una postura similar. Según ella, hay "temas más importantes" que debatir y, cuando corresponda, su bancada tomará una decisión conjunta respecto a la moción de censura: "Todavía no hemos conversado el tema como bancada. Recién hemos retornado hoy. (…) Nosotros tomamos decisiones colectivas y seguimos las directrices de nuestro vocero. Lo que acordamos en bancada, se cumple", precisó.

