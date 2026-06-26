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Secretario general de la ONPE denunció manipulación de equipos de cómputo en su carta de renuncia

En su carta de renuncia, Elar Juan Bolaños alertó que estos hechos podrían generar perjuicios para la organización y realización de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre.

Carta de renuncia del secretario general de la ONPE | Composición: LR.
Carta de renuncia del secretario general de la ONPE | Composición: LR.
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Elar Juan Bolaños Llanos, secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó su carta de renuncia a la institución. En la misiva, Bolaños Llanos denunció una presunta manipulación de los equipos de cómputo que estaban a su cargo. Además, indicó que esto ha llevado al "tramite errático" de expedientes de la institución.

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"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado. El ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas", indicó.

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Cabe señalar que el ahora exsecretario general de la ONPE indicó esto en relación con las Elecciones Regionales y Municipales programadas para octubre de este año. Según su misiva, esto pone en peligro la organización y ejecución de estos comicios.

"Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documetnos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona. Me pongo a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes", apuntó.

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