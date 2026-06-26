Secretario general de la ONPE denunció manipulación de equipos de cómputo en su carta de renuncia

Carta de renuncia del secretario general de la ONPE | Composición: LR.

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Elar Juan Bolaños Llanos, secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó su carta de renuncia a la institución. En la misiva, Bolaños Llanos denunció una presunta manipulación de los equipos de cómputo que estaban a su cargo. Además, indicó que esto ha llevado al "tramite errático" de expedientes de la institución.

"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado. El ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas", indicó.

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Cabe señalar que el ahora exsecretario general de la ONPE indicó esto en relación con las Elecciones Regionales y Municipales programadas para octubre de este año. Según su misiva, esto pone en peligro la organización y ejecución de estos comicios.

"Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documetnos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona. Me pongo a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes", apuntó.